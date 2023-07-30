男友特別挑選浪漫地求婚 土耳其女才答應下秒墜崖亡

土耳其女子黛米爾（圖左）開心答應男友的求婚，下秒卻失足跌落懸崖摔死。（取材自推特）

土耳其 一名男子日前和交往多年的女友前往一處風景區度假，並在懸崖邊向女友求婚，女方感動答應後，男子前往車上拿東西，女友卻在此時失足墜崖，不幸身亡，讓喜事瞬間變了調。

紐約郵報報導，39歲土耳其男子古爾蘇（Nizamettin Gursu）日前帶著女友黛米爾（Yesim Demir），到土國西北部的風景勝地、馬爾馬拉地區（Marmara）恰納卡萊市（Canakkale）波倫特海角（Polente Cape），打算在此套牢女友。

在兩人喝了一點小酒助興後，古爾蘇隨即掏出戒指，下秒單膝下跪向黛米爾求婚，又驚又喜的黛米爾立刻點頭答應。求婚成功後，兩人一同來到一處32公尺高的陡峭懸崖邊，準備在壯麗風景中享受一場永生難忘的野餐。

正當古爾蘇雀躍回到車內，拿出事先準備好用來慶祝求婚成功的食物、飲料時，耳邊突然傳來一聲慘叫聲，回頭一看，發現剛成為未婚妻的黛米爾已經失足跌落斷崖，雖然未當場喪命，但在醫療人員搶救45分鐘後，仍因傷重不治身亡。

古爾蘇悲痛透露，之所以選擇這個地點求婚，是因為兩人覺得在這裡定情很浪漫，萬萬沒想到卻演變成一輩子的夢魘，「我們選擇此地是為了在求婚後留下浪漫的回憶，我們喝了一些酒，所有事情都在一瞬間發生了，她失去平衡跌了下去。」

對此，黛米爾的友人出面控訴，指出事故地點明明是一處欣賞日落的觀光 勝地，不過路況顛簸，懸崖邊也沒有任何防護措施，呼籲相關單位應該架起圍欄，以免類似憾事再度上演。