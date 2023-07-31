吃沙拉與綠活蛙「對上眼」南韓男嚇壞：差點吞下肚

南韓一名男子在一片深綠色沙拉中，看到一隻青蛙藏在葉菜中。（視頻截圖）

南韓 一名男子下班前利用App 預定餐點，在當地知名沙拉專賣店「SALADY」訂購三份餐點。隨後回到家中，他和兩位職場前輩一同用餐，正準備欣喜享用其中的沙拉時，眼前場景竟讓在場所有人嚇壞。

韓媒「京畿日報」報導，男子還原過程，他表示在享用凱薩沙拉餐點時，突然看到葉菜間有什麼在蠕動。原本以為是沙拉配料，就在準備要吃下的瞬間，竟讓他驚訝不已，因為被誤認的「本體」，正是一隻活生生的青蛙。

尤其凱薩沙拉主要是放蘿蔓、冰山萵苣等，較偏深綠色種類的生菜，導致青蛙藏在其中更難以被發現，而男子就在不知不覺間，吃完了一半的沙拉。之後，感到荒唐的男子馬上拍下照片，並向店家抗議，店家也立刻承認疏失並退款。

對此，餐飲公司相關負責人解釋，由於產品主要使用的蔬菜 ，多是採露天及水耕法所耕種，推測青蛙大概是隨著前者收穫的同時，一起跑進蔬菜當中。為了改善這樣的情形，未來將計畫減少露天種植比例，增加水耕種植比例。

包括男子和一同用餐的同事，當天共計消費35800韓元（約28美元），事發隔天三人拿到該店30萬韓元禮券的補償（價值相當約235美元）。男子受訪指出，因為相信是大型連鎖店才前往消費，不料品質卻是如此，也坦言「未來好像不會去使用（禮券）了」。