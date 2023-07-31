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考古霸王龍「遺留足印」：會合作打獵、比其他爬蟲類聰明

綜合報導
「失落動物再發現」節目透過古生物挖掘和CGI特效，企圖揭開史前巨獸軌跡。（視頻截圖）
「失落動物再發現」節目透過古生物挖掘和CGI特效，企圖揭開史前巨獸軌跡。（視頻截圖）

在地球漫漫歷史裡曾有許多大型巨獸存在，卻因氣候變遷和演化滅絕，留下重重謎團讓考古生物學家試圖推敲，「失落動物再發現」節目即透過古生物挖掘和CGI特效企圖揭開史前巨獸軌跡。

動物星球頻道「失落動物再發現」（Lost Beasts Unearthed）節目首集，就帶觀眾來到全世界恐龍化石最集中處的美國懷俄明州的蘭斯岩層，觀看古生物學家史考特波森斯（Scott Persons）帶領團隊挖掘恐龍殘骸和採樣保留岩層中的腳印，試圖解讀致命霸王龍的秘密。

節目製作團隊分享，霸王龍是地球有史以來最大的肉食性恐龍，長約12公尺、重達7公噸，強壯的後肢、尾巴與長滿利牙的血盆大口，幾百年來占據著人們的想像力；而古生物學家們透過雷射與3D列印，在蘭斯岩層發現一組罕見的未成年霸王龍腳印。

透過行跡測量，團隊判斷年輕霸王龍能以每小時9.7公里的速度前進，比當時同樣生活的草食性鴨嘴龍快上許多，藉由同一地點更多未成年與成年霸王龍的骨骸出土，更提升古生物學家推估霸王龍會合作打獵的可能性。

再經由骨骼分析，科學家發現霸王龍在青少年期間經歷生長陡增，14歲時體重約1公噸的霸王龍，18歲時已有5.25公噸，短短4年體型已是原本的好幾倍，並指出年輕霸王龍就像奧運短跑選手，隨著年齡增長，牠們會經歷體型的變化變成重量級的拳擊冠軍。

科學家也利用醫用電腦斷層掃描技術，研究霸王龍的顱內秘密，建立霸王龍大腦形狀跟尺寸的精確模型。他們得出霸王龍比大部分爬行動物聰明得多的結果，因為就身體比例而言，牠們擁有比較大的腦。

而霸王龍的聰明智慧當面對獵物，如全身長滿盔甲的結節龍時，想出不用受傷也能輕鬆享受美食的方法，就是把結節龍翻過來，再攻擊牠柔軟的腹部就可行。古生物學家團隊確實在結節龍骨盆髖骨殘骸上，發現一個與霸王龍牙齒吻合的洞，證實了推論。

恐龍 懷俄明州 氣候變遷

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