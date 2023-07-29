觀眾新高、資源冷落…女足世界盃熱戰 性別何時平等

西班牙女足隊長普特拉絲連續兩年贏得FIFA最佳女足球員和金球獎，待遇仍不足男足球員。 (Getty Images)

FIFA女子世界盃足球 賽20日於紐西蘭奧克蘭盛大開幕，首次由相鄰的兩個國家澳洲及紐西蘭共同主辦，決賽預計將在澳洲雪梨開踢。本次賽事規模由上一屆24隊增至32支球隊參賽，為史上最大規模，比賽期間為期一個月。

FIFA女子足球世界盃由國際足總主辦，是女子足球界最高榮譽的賽事。過去外界普遍認為女子體育不如男子體育受歡迎，然而從觀眾人數來看，2022年女足歐洲盃決賽入場觀賽人數為8萬7192人，是歐洲盃（含男足）觀眾數紀錄新高，可見女子足球的吸引力不同凡響。

不過，雖然全球在女足的關注度不斷升高，但是足球界卻長期存在著男女球員薪資嚴重不平等，還有各國足協資源分配不均的問題。究竟女足運動員在今時今日的處境如何？

本屆女足世界盃為32年以來參賽隊伍數量最多的一屆，1991年第一屆舉辦於中國，僅僅12國參加；第五屆開始增至16支隊伍參賽、第七屆新增至24隊。2019年，FIFA理事會全票通過，自2023年開始將把參賽隊伍自24隊增加到32隊、與男足達到同樣規模。FIFA主席詹尼．因凡蒂諾（Gianni Infantino）認為這是女子足球發展史以來的重大進步。

過去美國隊屢創佳績，連續八屆都闖入4強賽，也已分別在1999年、2003年、2015年及2019年拿下4次的冠軍，本屆更將挑戰三連霸。此外，上一屆取得殿軍的英格蘭隊，在2022年女子歐洲盃擊敗世界排名第2的德國 隊、成功拿下了女子歐洲盃的冠軍，本次也相當受到球迷期待。德國隊今年同樣來勢洶洶，王牌射手波普（Alexandra Popp）在歐洲盃因受傷沒有上場，但是今年女足世界盃她已「滿血復活」歸隊，令球迷相當期待她與德國隊的表現。

此外，由普遍公認當今世上最佳女足球員的普特拉絲（Alexia Putellas）所領軍的西班牙隊，也備受矚目。普特拉絲連續兩年贏得FIFA最佳女足球員和金球獎，除了擔任西班牙隊長之外，在俱樂部裡也是強權巴塞隆納的隊長，幫助巴薩拿下7次西甲冠軍、2次歐冠冠軍、6座西班牙國王盃。

自普特拉絲成為西班牙國家隊主力以來，原本在女足表現不振的西班牙，先是在2013年，睽違16年後再次進入歐洲盃決賽圈、2015年首次征戰世界盃。不過，目前西班牙隊最好的歷史成績，僅是2019年法國女足世界盃的16強，想爭冠仍有相當的距離。

▌與男足待遇差很大

其實女足國家隊的世界排名情況，與男足有明顯的不同，諸多世人印象中的「足球強權」實際上限於男足，對於女足國家隊的資源投入與關注依各國足協的情況而有差異，例如贏得2023卡達世界盃、目前男足排名世界第一的阿根廷，其女足的排名是全球第28。除本屆之外，阿根廷女足隊過去雖3度（2003、2007、2019）登上世界盃舞台，但卻從未拿下任何一場勝利，在女足世界盃的紀錄中，阿根廷的戰績是2平7敗。

阿根廷足協或許是造成這種差異的原因之一；雖然阿根廷的足球文化興盛，但阿根廷足協本就因腐敗遭人詬病。對待男足國家隊，阿根廷足協已經是重視賺錢勝過保障球員，而對於女足更變本加厲，從未提供任何資助，阿根廷女足國家隊甚至曾有兩年時間沒有踢過一場比賽。

女足球員相較男足球員的差別待遇，還可從收入一窺，根據《富比世》統計，2022年全球收入（含薪資與其他商業活動）最高的女足球員是美國球星摩根（Alex Morgan）和拉皮諾（Megan Rapinoe），兩人都賺進570萬美元，而全球收入最高的足球員是現效力沙烏地阿拉伯豪門利雅德勝利（Al-Nassr FC）的C羅（Cristiano Ronaldo），他的收入約為1億3600萬美元。女足薪資僅是男足的三分之一。

值得一提的是，本屆女足世界盃提供的總獎金為1億5000萬美元，冠軍球隊可得到429萬美元、冠軍隊的23名隊員每人另得27萬美元個人獎金，相比過往，獎金金額大幅提高（總獎金金額是2015年時的10倍），但遠遠不如2022年男足的卡達世界盃；卡達世界盃的總獎金高達4億4000萬美元，冠軍阿根廷隊贏得4200萬美元。

左圖為美國知名球星摩根的雕像矗立在西雅圖流明球場外；右圖為她與拉皮諾在球場的畫面。 (Getty Images、美聯社)

▌透過男足宣傳惹議

在女足世界盃開賽前，已有相當大量的宣傳廣告，包括贊助商NIKE、Adidas、百威啤酒等都拍攝並製作廣告，NIKE的廣告以1990年代日本動畫懷舊風格呈現，以拉皮諾為主角；百威啤酒和Adidas則都找來阿根廷球王梅西（Lionel Messi）助陣，但此舉也引來議論，「為何理應以女子足球員為主體的女足世界盃，贊助商卻仍透過男足球員來宣傳？」

而法國電信公司Orange France替法國女足推出的廣告，內容則十分振奮人心。廣告前半以緊湊方式輪播賽事畫面，可看見法國男足國家隊球星格里茲曼（Antoine Griezmann）盤球過人、與姆巴佩（Kylian Mbappé）做撞牆配合，以及吉魯（Olivier Giroud）主罰12碼的畫面等等。

然而影片到最後開始倒帶，發現這些踢球的英姿都是法國女足球員如卡沙維（Sakina Karchaoui）和加斯卡連奴（Delphine Cascarino）等，前面畫面是透過AI技術、將女足球員的臉換成男足球員。用意在於讓觀眾知道，女足和男足一樣精采，並為即將出征的女足國家隊打氣加油。

美國球星摩根與拉皮諾在球場相擁慶祝得分。(路透)

▌女足計分賽始於1881年

女子足球1880年代在英國盛行，第一場有紀錄分數的女足賽事在1881年舉辦於蘇格蘭愛丁堡，蘇格蘭隊以3：0的成績打敗英格蘭隊。然而在維多利亞時代，許多人認為女性參加足球賽「太過男性化」、甚至會削弱男性運動的特權，因此許多女子私下以假名加入足球隊，避免受到社會冷眼旁觀；直至1894年，英國首個女子足球俱樂部成立，由女性足球員霍尼伯爾（Nettie Honeyball） 及蘇格蘭作家佛羅倫薩夫人迪克西（Caroline Dixie）發起，由中產階級女性組成。

霍尼伯爾和迪克西認為，女性並不是男性想像中「裝飾性的無用生物」，認為足球是一種「既可以凸顯男子氣概，也可以體現女性氣質的一種運動」。此女足俱樂部於1895年3月23日舉辦了一場公開售票的球賽，雖然此創舉吸引上萬人觀賽，但仍遭受男性譴責，他們批評穿著褲裝的女性「太過男性化」、女性踢球售票賺取營收也難以被接受。

1921年，英格蘭足球總會（FA）正式禁止舉辦女性足球比賽及使用俱樂部設施。FA表示足球不適合女性、不應該被社會鼓勵。此項禁令徹底摧毀了女子足球數十年以來的發展，直到半個世紀後的1971年才廢除禁令。