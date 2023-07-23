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一題都沒答對 學生考試拿0分 見師留「一段話」淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名學生考試成績不理想，卻被老師的一句話激勵，讓他深受感動。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
日本一名學生考試成績不理想，卻被老師的一句話激勵，讓他深受感動。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

求學過程總會面臨許多壓力，不僅要讀的科目眾多，若遇上棘手的題目，更會讓一群學生崩潰。近日，「一張試券」在網路上掀起討論，日本一名學生疑似因為不會作答，在考券上留下許多空白，只拿了0分，沒想到老師看到考券後不僅沒有生氣，還在上頭留下「一段話」鼓勵他，讓這名學生十分感動。

日本一名學生在推特分享照片，只見一張0分的考券上被老師留了一段話：「如果有哪裡不懂的話，請來跟我說，別放棄喔！」批券的老師看到「滿江紅」的考券不僅沒生氣，甚至還留言鼓勵學生，讓該學生感動地直呼「教有機化學的老師太溫柔了，哭了」。

貼文在網路上掀起話題，日本網友們也深受感動，「這句話真的很重要，是位溫柔的老師真是太好了」、「這種願意鼓勵、激勵學生的老師，真的讓人很喜歡」、「如果學校的老師都能這樣對學生的話，學校就會相當和平呢」。也有人向該名學生喊話，「繼續努力吧」、「比起感動，你還是趕快去學習吧」、「如果能在考試前學習一到兩小時的時間，就能答對一半左右吧，你的父母在哭泣喔」。

該名學生也在留言區透露，自己從暑假開始後就先放棄了有機化學這個科目，所以考試成績才會如此不理想，但因為老師的鼓勵，讓他有了「學習的理由」，並喊話未來將更努力學習，「下次我會加油的，真的非常抱歉」。

日本 推特

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