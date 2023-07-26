我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

加拿大骨董商7500元買囤積癖垃圾屋 意外賺30萬

聯合新聞網
堆滿雜物的屋子連物品以7500元出售，沒想到新屋主整理物品拍賣後價值竟超過30萬美元。（視頻截圖）
堆滿雜物的屋子連物品以7500元出售，沒想到新屋主整理物品拍賣後價值竟超過30萬美元。（視頻截圖）

加拿大一名骨董商以7500元收購一戶堆滿雜物垃圾的住宅，沒想到整理後卻發現裡面的物品價值超過30萬元，包括幾件稀有硬幣和毛皮大衣、鑽戒等物品，意外賺鈔票。

據紐約郵報報導，46歲的阿奇博德（Alex Archbold）在加拿大艾柏塔省（Alberta）經營骨董店，除此之外他也常將收購骨董的過程拍成影片分享到YouTube上，吸引近54萬名粉絲訂閱。

加拿大骨董商阿奇博德常將收購過程拍影片分享到YouTube，吸引近許多粉絲訂閱。...
加拿大骨董商阿奇博德常將收購過程拍影片分享到YouTube，吸引近許多粉絲訂閱。（取材自Instagram）

近期他收購了一處囤積症患者的住家，屋主是已故的音樂老師貝蒂-瓊·拉克（Bette-Joan Rac），沒想到卻意外靠此賺大錢。阿奇博德說：「我被告知她收入不多，所以並沒有抱太大期望。」

阿奇博德原本只是為了拍YouTube影片，才決定要購買這處住宅。不過，進到屋內後他還是被超雜亂的情況嚇了一跳。阿奇博德表說：「當我第一次看到房子的內部時，我對家裡的狀況感到有點震驚，因為她是一位穿著非常漂亮得體的女士，實在看不出來她竟然有囤積症。」

據報導，已故的音樂老師拉克出生於1944年，原本有望成為一名舞蹈演員，直到一場車禍導致股骨骨折，導致她臥床不起近五個月。

拉克在多倫多皇家音樂學院繼續追求她對音樂的熱愛，23歲時畢業，獲得鋼琴獨奏演奏家學位，一年後獲得鋼琴教學學位。這位古怪老師的一名前學生被視為「無論在什麼情況下都是一位得體的女士」。

阿奇博德說：「事實上，我購買這些內容的唯一原因是因為我認為這對於我們的YouTube頻道來說可能是一次有趣的冒險，而且至少我會得到一架三角鋼琴。由於當時屋內已滿，因此無法看到屋內有什麼。地方都堆到了天花板。」

阿奇博德跟太太還有孩子一起整理住宅，沒想到在裡面找到裝滿現金的錢包、一根重2.8公斤的銀條、裝滿金戒指和鑽戒的袋子和皮大衣等；屋內還發現了珍貴的舊唱片、骨董餐具、鞋子、書籍和至少三台縫紉機，另外也有很多香奈兒、Burberry等名牌物品。

阿奇博德透露，他自己保留了這架三角鋼琴，並希望將其搬到他計畫在現有商店旁邊開設的一家咖啡館中。

阿奇博德將第一輪整理出來的物品拍賣後，目前已經賺進20萬元，他認為後續繼續整理其他物品應該還能再拍賣10萬元。這位YouTube紅人笑著說：「這是我迄今為止所做的最好的投資。」

屋主生前是女音樂老師，穿著得體，家中有裝滿現金的錢包、銀條等，也有很多香奈兒、B...
屋主生前是女音樂老師，穿著得體，家中有裝滿現金的錢包、銀條等，也有很多香奈兒、Burberry等名牌物品。（視頻截圖）

YouTube 加拿大 拍賣

上一則

巴西座頭鯨擱淺 死前流淚 專家這麼說

下一則

梨泰院踩踏案釀159死 南韓部長彈劾駁回將復職

延伸閱讀

每月13.99美元 YouTube Premium 也要漲價了

每月13.99美元 YouTube Premium 也要漲價了
女足世界盃／加拿大踢平奈及利亞 首張紅牌出爐

女足世界盃／加拿大踢平奈及利亞 首張紅牌出爐
加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報

加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報
加國挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

加國挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大