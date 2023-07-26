加拿大骨董商7500元買囤積癖垃圾屋 意外賺30萬

堆滿雜物的屋子連物品以7500元出售，沒想到新屋主整理物品拍賣後價值竟超過30萬美元。（視頻截圖）

加拿大 一名骨董商以7500元收購一戶堆滿雜物垃圾的住宅，沒想到整理後卻發現裡面的物品價值超過30萬元，包括幾件稀有硬幣和毛皮大衣、鑽戒等物品，意外賺鈔票。

據紐約郵報報導，46歲的阿奇博德（Alex Archbold）在加拿大艾柏塔省（Alberta）經營骨董店，除此之外他也常將收購骨董的過程拍成影片分享到YouTube 上，吸引近54萬名粉絲訂閱。

加拿大骨董商阿奇博德常將收購過程拍影片分享到YouTube，吸引近許多粉絲訂閱。（取材自Instagram）

近期他收購了一處囤積症患者的住家，屋主是已故的音樂老師貝蒂-瓊·拉克（Bette-Joan Rac），沒想到卻意外靠此賺大錢。阿奇博德說：「我被告知她收入不多，所以並沒有抱太大期望。」

阿奇博德原本只是為了拍YouTube影片，才決定要購買這處住宅。不過，進到屋內後他還是被超雜亂的情況嚇了一跳。阿奇博德表說：「當我第一次看到房子的內部時，我對家裡的狀況感到有點震驚，因為她是一位穿著非常漂亮得體的女士，實在看不出來她竟然有囤積症。」

據報導，已故的音樂老師拉克出生於1944年，原本有望成為一名舞蹈演員，直到一場車禍導致股骨骨折，導致她臥床不起近五個月。

拉克在多倫多皇家音樂學院繼續追求她對音樂的熱愛，23歲時畢業，獲得鋼琴獨奏演奏家學位，一年後獲得鋼琴教學學位。這位古怪老師的一名前學生被視為「無論在什麼情況下都是一位得體的女士」。

阿奇博德說：「事實上，我購買這些內容的唯一原因是因為我認為這對於我們的YouTube頻道來說可能是一次有趣的冒險，而且至少我會得到一架三角鋼琴。由於當時屋內已滿，因此無法看到屋內有什麼。地方都堆到了天花板。」

阿奇博德跟太太還有孩子一起整理住宅，沒想到在裡面找到裝滿現金的錢包、一根重2.8公斤的銀條、裝滿金戒指和鑽戒的袋子和皮大衣等；屋內還發現了珍貴的舊唱片、骨董餐具、鞋子、書籍和至少三台縫紉機，另外也有很多香奈兒、Burberry等名牌物品。

阿奇博德透露，他自己保留了這架三角鋼琴，並希望將其搬到他計畫在現有商店旁邊開設的一家咖啡館中。