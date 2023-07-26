巴西座頭鯨擱淺 死前流淚 專家這麼說

民眾拍下座頭鯨擱淺巴西東部海灘的模樣，牠眼角流下形似眼淚的物體。（取材自推特）

巴西 東部海灘上日前驚見一隻體型龐大的座頭鯨擱淺，儘管動物專家動員人力試圖將牠拖回海中，但最終徒勞無功。圍觀民眾拍下牠似乎在嚥下最後一口氣前流下眼淚，場面令人心碎。

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英國每日郵報報導，事情發生在巴西東部聖弗朗西斯科-杜孔迪（Sao Francisco do Conde）的凱佩海灘。鯨魚離開水面只能活數小時，只見這頭奄奄一息的座頭鯨眼睛分泌出淚液，彷彿自知死期不遠。

保育團體「座頭鯨計畫」（Humpback Whale Project）獸醫羅達米蘭斯（Gustavo Rodamilans）向當地媒體表示，「我們試著拖了三次…我們擁有適合的設備與訓練有素的團隊，但鯨魚掙脫了繩索，不讓自己被拖走」，最終死亡。

這隻座頭鯨7月8日首次被沖上當地一座小島，被放回海中後又再次擱淺在凱佩海灘。在志願者與拖船的協助下，牠第二度被送回大海，但隔天早上又被沖到附近一個地方。

羅達米蘭斯說：「我們注意到牠的鰭有脫臼或骨折，只有透過X光檢查才能確認。但鯨魚脫臼或骨折無法治好，這會讓牠們無法活下去。」該團隊曾考慮為牠施行安樂死，鯨魚疑似在此之前就死亡。

科學家則駁斥人類將自身情感投射在鯨魚上的說法。生物學家班岱拉（Victor Bandeira）解釋，鯨魚離開水面時，眼睛受風吹變得乾澀，眼瞼上的腺體會分泌油脂來保護眼球，因此模樣看起來像是在流淚。