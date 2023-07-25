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達美樂全球最便宜披薩在哪裡？7吋只要0.6美元

編譯黃淑玲／綜合報導
達美樂（Domino's）在物價飛漲的印度市場反向操作，推出49盧比有找的低價披薩。（路透）
達美樂（Domino's）在物價飛漲的印度市場反向操作，推出49盧比有找的低價披薩。（路透）

如果你問：「全球最大的披薩品牌在地表人口最多的國家，面對高通膨，應該如何反應？」達美樂(Domino's)會這樣回答你：「推出全世界最便宜的達美樂披薩。」

印度是達美樂美國以外的最大市場，達美樂印度加盟事業執行長Sameer Khetarpal說，在當地一個賣49盧比(約0.6美元)的七吋起司披薩，是達美樂全球定價最低的披薩。Khetarpal提到，這樣的定價策略獲得達美樂全球團隊的支持，「萬物皆漲時，消費者會減少外食，我們不該讓既有顧客還要去比較外面的價錢。」

路透報導，在中國上海，達美樂最便宜的披薩賣大約3.8美元；線上菜單顯示，在美國舊金山，最便宜的約12美元。

達美樂在印度經營30多年，成長很快，打下來的市場不想因為通膨因素流失或拱手讓人。Khetarpal所擁有的Jubilant FoodWorks，在印度經營1816家達美樂門市。他表示，自己每周一與員工例行周會的第一件事，就是腦力激盪，想出新方法節約成本，跟史上最高通膨打仗。印度嚴重的通膨，讓Jubilant今年第一季的獲利大幅下滑70%。

達美樂不是唯一側重價格的業者，因為印度本就是個對價格非常敏感的市場，現在又遭遇高通膨。必勝客(Pizza Hut)在印度一樣拚低價。當地加盟營運商Sapphire Foods去年就推出79盧比的披薩，今年繼續重點行銷；這個價錢也是必勝客全球最低。麥當勞(McDonald's)西印度、南印度加盟商Westlife Foodworld，上個月在旗下357家門市推出半價套餐，帶進更多顧客，也推升銷售額與利潤。

印度 高通 McDonald's

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