非洲男發起哭泣馬拉松挑戰金氏 一度哭瞎「不放棄」

奈及利亞男子埃貝爾在TikTok上發起連續哭泣的馬拉松活動，挑戰金氏紀錄。（視頻截圖）

奈及利亞男子埃貝爾（Tembu Ebere）為了挑戰金氏紀錄，在TikTok 上發起連續哭泣的馬拉松 活動，只是才挑戰到一半，就覺得身體不適，甚至哭到雙眼一度失去視力。

綜合英國太陽報、BBC等媒體報導，坦布埃貝爾（Tembu Ebere）在TikTok帳號發布了自己透過計時一邊哭泣的畫面，從當下畫面可見，計時器顯示他哭了2小時9分鐘。這名男子為了登上金氏世界紀錄，強迫自己舉辦一場「哭泣馬拉松」。

埃貝爾連續哭了一周，獲得逾540多萬人次觀看，影片中，坦布埃貝爾告訴即時收看的民眾，「把你們會痛哭的事情發給我，我來幫你們哭」。當下有超過 530 萬人次觀看，粉絲們也對他的挑戰表示讚賞，但整個狀況很快就發生了大逆轉，最近傳出他因為哭太久出了健康狀況。

埃貝爾原先想好的計畫並未如所願，他表示，他因為哭太久引發嚴重頭痛，臉部和眼睛浮腫，可能因為頭痛與眼壓太大，導致他失明長達45分鐘。他說，「我必須重新制定策略，哭少一點」，雖然他尚未正式向金氏紀錄單位通報挑戰，但他下定決心一定要繼續挑戰。

報導指出，儘管坦布埃貝爾原先不放棄挑戰，但失明狀況和不適感最後仍逼迫他放棄挑戰，目前仍不清楚他是如何暫時失明的；有醫師認為，可能是由於頭痛和眼內壓力增大而引起，有了這麼慘痛的經驗，坦布埃貝爾似乎仍不願放棄挑戰，但他也表示，「我必須重新制定策略並減少哭泣」。