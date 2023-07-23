澳男與狗橫渡太平洋 遇風暴漂流2月喝雨水、吃生魚存活

一名澳洲男子因船隻故障，與他的愛犬在海上漂流兩個月幸運獲救。（取材自推特）

澳洲 一名船員帶著他的狗自墨西哥 出發準備橫渡太平洋，不料船隻失去動力，漂流兩個月後才奇蹟獲救，全靠喝雨水和吃生魚度過難關，求生情節令人聯想起電影「浩劫重生」。

夏多克靠吃生魚與喝雨水求生，身體狀況健康。（取材自推特）

中央社引述法新社報導，澳洲男子夏多克（Tim Shaddock）帶著他的狗貝拉（Bella），今年4月駕駛雙體船從墨西哥海濱城市拉巴斯（La Paz）出發，計畫航行約6000公里，前往位在熱帶的法屬玻里尼西亞（French Polynesia）。

然而，夏多克出發幾個星期就碰上暴風雨，船隻損壞，船上電子設備也失靈，很快就受困於廣闊的太平洋。

兩個月後，一艘墨西哥拖網漁船將這位衣衫襤褸的業餘船員自海中救出，這令人難以置信的情節，不禁讓人想起湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的電影「浩劫重生」（Cast Away）。

2000年上映的電影「浩劫重生」，描述湯姆漢克斯飾演的主角諾蘭德（Chuck Noland）在經歷空難後，漂流荒島生還，並在島上獨自存活四年的故事。

在澳洲「九號電視台」（Nine News）取得的影片中，夏多克對一名救援人員說：「我製作了釣魚 工具。」他說，這些工具讓他在茫茫大海中得以靠著釣魚存活下來。

澳洲男子夏多克獲救時模樣憔悴，鬍子也長得很長。（取材自推特）

51歲的夏多克留著蓬亂鬍子，顯得非常憔悴。他靠簡單的海鮮充飢，但自稱在其他方面感覺「非常健康」。

在另一段影片中，他說道，「我在海上經歷了非常艱苦的磨難」、「我需要休息和吃點好東西，因為我獨自在海上待了很長一段時間。」

根據影片，當攝影人員靠近這艘漂流船隻時，船上的貝拉精神十足地向他們搖著尾巴。

報導指出，夏多克和貝拉很快就會被載回墨西哥，接受進一步健康檢查。