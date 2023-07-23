印度復育獵豹受挫 自非洲引進20隻1年內死5隻

印度獵豹復育工作受挫，從非洲引進20隻，不到一年，就有五隻死亡。（美聯社）

印度 獵豹復育工作受挫，從非洲引進20隻，不到一年，就有五隻死亡。印度政府表示正採取措施，確保復育計畫成功。

獵豹（cheetah）因王室狩獵取樂及棲息地漸失等因素，據信於1952年在印度絕跡。印度政府為復育，去年9月從納米比亞引進八隻，今年2月再從南非 引進12隻，總計20隻。

但復育地庫諾國家公園（Kuno National Park）的工作人員，近日發現兩隻雄性獵豹死亡，20隻從非洲引進的獵豹當中，累計已有五隻死亡。雖然有一隻母豹4月產下四隻豹寶寶，但其中三隻夭折，使得印度自今年3月以來，總共損失八隻獵豹。

由於最近死亡的兩隻成年獵豹都有頸部病變，因此專家懷疑牠們的死與無線電頸圈有關，推測印度最近常下雨，無線電頸圈一直處於潮濕狀態，導致病菌感染。

但印度環境部引述印度國家老虎保育局（NTCA）的初步檢驗報告表示，這些獵豹都是死於「自然因素」，無線電頸圈致死的說法「沒有科學依據」。

印度環境部在16日發布的聲明中說，獵豹復育是一項長期計畫，實施迄今還不到一年，現在就斷言計畫失敗言之過早。

印度環境部表示，根據非洲國家經驗，獵豹復育計畫初期死亡率通常會超過五成，死因包括野獸之間搏鬥、疾病、中毒、意外、人類獵殺及交通事故等，政府會視需要繼續引進新的獵豹，以利繁衍。