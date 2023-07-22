看YouTube自學手術…俄男「DIY開腦」植晶片：想控制夢境

俄羅斯研究員想模仿電影「全面啟動」控制夢境，獨自在家進行手術，竟將晶片植入大腦，導致失血超過1公升。（取材自推特）

俄羅斯有一名狂熱的研究員拉杜加 （Michael Raduga），為了想要像電影「全面啟動」般能夠控制夢境，竟自行在家中動大腦手術植入晶片 ，導致嚴重失血險些喪命。拉杜加雖然在術後稱自己沒事，但專家批評此舉不僅可能導致長期的併發症 ，並稱以現今的研究技術，還需幾十年才能控制夢境。

英國「每日郵報」（Daily Mail）等媒體報導，拉杜加是某研究中心的創始人，該中心稱，能為初學者提供體驗睡眠麻痺、靈魂出竅等指導。沒有神經外科資格的拉杜加，想要像電影「全面啟動」一樣，透過電極改變夢境。

拉杜加看了幾個小時的神經外科YouTube影片，拿了5隻羊練習後，就開始「自行開腦」的神經外科手術。過程中他切開頭部皮膚，先是用迴紋針固定住皮膚，接著用五金行買來的鑽頭，想把頭骨後方磨平。

拉杜加表示，「在最初的30分鐘裡，我多次準備放棄，因為我流失了大約一升的血，我擔心我會失去知覺。」

據報導，拉杜加術後透露，他在手術前就已經做好赴死的準備，對於成功活下來感到相當興奮，「想像一個癱瘓的人，他一生中無法體驗任何事，現在我找到一種方法，讓他做清醒夢，可以吃東西、享受性愛和做有趣的事。」

手法粗糙的恐怖手術引起熱議，牛津大學神經外科醫生顧問格林（Alex Green）批評此舉超級危險，「如果造成皮質靜脈或腦內血管出血，可能會中風 ，導致永久性功能障礙或死亡。」