我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

澳洲女蒐集「洗澡掉髮」23年 髮球比頭大

聯合新聞網
柏內爾從23年前開始蒐集掉髮，現在已經變成一顆巨大的「毛球」。（取材自TikTok）
柏內爾從23年前開始蒐集掉髮，現在已經變成一顆巨大的「毛球」。（取材自TikTok）

澳洲一名女子從23年前開始「蒐集掉髮」，20幾年來這些掉髮已經成為一顆「巨大毛球」，甚至比女子的頭還大，讓她十分引以為傲。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，43歲的柏內爾（Divina Burnell）從女兒出生那年開始蒐集自己的掉髮。2000年時，柏內爾在沐浴後撿起卡在排水孔的頭髮，原本只是怕頭髮堵塞下水道，但突然心血來潮乾脆開始把頭髮蒐集起來保存。

柏內爾的女兒帕迪（Monica Puddy）受訪時表示，媽媽從自己小時候開始蒐集這些頭髮，以前她邀同學來家裡玩的時候，媽媽都會特地拿出這顆大毛球來「炫耀」，因為她喜歡看到其他人驚嚇的反應，覺得這麼做很好笑。

@monicapuddy

She used to show my school friends when they came over for sleepovers, its her pride and joy 😂😂😭🥲 #filipino #mum #hairball

♬ original sound - Monica Puddy

23年過去，這團毛球變得愈來愈大，甚至比媽媽的頭還要大。現在柏內爾依然會在朋友來家裡玩時拿出「大毛球」炫耀，帕迪也拍攝TikTok影片跟網友分享媽媽特殊的嗜好。雖然帕迪在影片中強調這些頭髮都是洗澡時的掉髮，但不少網友看了仍覺得超級噁心。

有網友就說：「感覺這顆毛球已經長出自己的生態系統了」、「感覺可以做成巨大羊毛氈」、「天啊超可怕」、「這就是步入婚姻後需要接受的事嗎？」也有網友表示想要蒐集一顆專屬自己的「大毛球」。

澳洲 TikTok

上一則

澳洲驚現「大毛怪」 剃毛24kg露真面目

下一則

日野生海豚暴衝 6旬翁玩水被撞斷肋骨

延伸閱讀

「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視
無肉漢堡夾滿20片起司 泰國漢堡王引轟動 起司迷也搖頭…

無肉漢堡夾滿20片起司 泰國漢堡王引轟動 起司迷也搖頭…
遠離阿斯巴甜 10種健怡可樂替代品

遠離阿斯巴甜 10種健怡可樂替代品
小蘇打 輕鬆洗去蔬果表面農藥

小蘇打 輕鬆洗去蔬果表面農藥

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲