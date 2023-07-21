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英國富豪命喪泰坦號 繼子竟炫百萬遺產 還喊找不到一夜情

聯合新聞網
英國億萬富豪哈丁（左）是「泰坦號」內爆事故的罹難者，但他的繼子薩斯（右）卻頻頻在網上惹議。（取材自Instagram）
英國億萬富豪哈丁（左）是「泰坦號」內爆事故的罹難者，但他的繼子薩斯（右）卻頻頻在網上惹議。（取材自Instagram）

探索知名沉船鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），於6月發生內爆事故，導致五名乘員身亡，包括58歲的英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）。熱愛探索與冒險的哈丁（Hamish Harding）盛名在外，不過他的繼子薩斯（Brian Szasz）卻頻頻惹議，不僅在哈丁失蹤期間和火辣女模調情、爽看演唱會；近日又在推特發文表示，自己繼承了數百萬美元的遺產，卻找不到「一夜情」的對象，誇張行徑遭網友撻伐後還回嗆「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多」。

綜合媒體報導，「泰坦號」於下水後失聯，英國富豪哈丁也是搭乘這座潛水器的一員，但在繼父生死未卜之際，薩斯卻曬出自己在演唱會狂歡的照片，同時還在網上和一位OnlyFans女模調情示愛，誇張行徑引來不少網友撻伐，薩斯為了滅火，只好將惹議貼文刪除。

日前薩斯的奇葩言論又再度被炎上，根據「Daily Mail」報導，薩斯在一則現已刪除的推文表示，自己雖然繼承了數百萬美元遺產，卻仍找不到一夜情的對象，見此，一位網友怒批：「你能繼承多少遺產？超過0美元都嫌太多」，薩斯竟囂張回嗆：「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多」，引來更多人群起圍攻。

目前薩斯能繼承多少遺產仍是未知數，不過有權繼承哈丁遺產的人，包含哈丁的妻子琳達（Linda）、薩斯的繼兄弟羅里（Rory）和賈爾斯（Giles），以及薩斯的親妹妹勞倫（Lauren）。

推特

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