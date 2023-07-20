紅白機發售40年 任天堂遊戲為什麼好玩？
「40年前，一款家用主機的誕生，改寫了人類的遊戲史……」國際知名的遊戲公司任天堂，在1983年7月15日正式發售了8位元的家用遊戲主機Famicom--也就是俗稱的「紅白機」--全球暢銷超過6100萬台，不僅奠定了日本任天堂一強獨霸地位、影響了全球的電玩遊戲開發，從紅白機時代創造出的「電玩名人」，也是今日電競技藝發展的基礎。而到今年2023年，正是紅白機問世40周年的紀念日。
漫畫娛樂推波助瀾
紅白機作為遊戲史上無可撼動的傳奇主機，崛起於1983年美國遊戲主機市場泡沫化、玩家信心崩潰的風暴裡。紅白機的遊戲憑藉著出色的遊戲性與設計風格，再度捲起電玩旋風，挽回了市場的信心，讓任天堂在接下來10年間獨領風騷，更讓日本幾乎取代美國，一躍成為全球遊戲產業的火車頭。
紅白機的全盛時期，也是日本泡沫經濟榮景、家庭結構改變為核心家庭的時期。消費社會的熱潮，加上漫畫娛樂的推波助瀾，可以看到電玩遊戲和漫畫在當時共同形塑的大眾文化；同時出現了以高超技藝而廣受歡迎的「電玩高手」，諸如可以1秒16連打的高橋名人、技巧與理論知名的毛利名人，在電玩公司和漫畫雜誌的人設推廣下，讓電玩遊戲出現了競技化、可看性增加的娛樂活動。
玩家心理角度設計
在玩家社群中，任天堂幾乎成了「遊戲性」的代名詞，藉著回顧紅白機崛起的故事與玩家回憶之外，還要思考：任天堂本家的遊戲為什麼「好玩」？
以《超級瑪利歐》系列作為例，從遊戲機制設計的角度，從瑪利歐大叔蹦跳的動作、關卡場景安排、問號磚塊、金幣、烏龜與蘑菇怪等敵人配置，以及從玩家心理的角度，來討論《超級瑪利歐》的「遊戲性」是怎麼被創造出來的。
這樣的遊戲性持續延伸到任天堂本家晚近的作品，例如《斯普拉遁》、《健身環大冒險》、《薩爾達傳說：曠野之息／王國之淚》等，並成為任天堂本家的招牌風格。
形塑日本大眾文化
「任天堂風格」究竟營造出什麼樣的遊戲文化與社會文化？事實上，「任天堂風格」與80年代以來日本社會的發展息息相關，它參與形塑了晚近日本的大眾文化、甚至日本身分認同的國民性--這在2020年東京奧運的宣傳影片即表露無遺。紅白機問世的40年後，水管工大叔早已不再只是個遊戲，他還象徵著日本的自我認同。節目的最後，就將從任天堂遊戲的角度，重新切回那風靡世界並且也為大眾所熟悉的、帶著濃厚日本味的電子流行文化。
上一則
傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕
下一則
FB留言