紅白機發售40年 任天堂遊戲為什麼好玩？

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球狂賣。（取材自imdb）

「40年前，一款家用主機的誕生，改寫了人類的遊戲史……」國際知名的遊戲公司任天堂 ，在1983年7月15日正式發售了8位元的家用遊戲主機Famicom--也就是俗稱的「紅白機」--全球暢銷超過6100萬台，不僅奠定了日本 任天堂一強獨霸地位、影響了全球的電玩遊戲開發，從紅白機時代創造出的「電玩名人」，也是今日電競技藝發展的基礎。而到今年2023年，正是紅白機問世40周年的紀念日。

漫畫娛樂推波助瀾

紅白機作為遊戲史上無可撼動的傳奇主機，崛起於1983年美國遊戲主機市場泡沫化、玩家信心崩潰的風暴裡。紅白機的遊戲憑藉著出色的遊戲性與設計風格，再度捲起電玩旋風，挽回了市場的信心，讓任天堂在接下來10年間獨領風騷，更讓日本幾乎取代美國，一躍成為全球遊戲產業的火車頭。

圖為1992年台灣的一家人，遊玩紅白機的生活情景。（本報資料照片）

紅白機的全盛時期，也是日本泡沫經濟榮景、家庭結構改變為核心家庭的時期。消費社會的熱潮，加上漫畫娛樂的推波助瀾，可以看到電玩遊戲和漫畫在當時共同形塑的大眾文化；同時出現了以高超技藝而廣受歡迎的「電玩高手」，諸如可以1秒16連打的高橋名人、技巧與理論知名的毛利名人，在電玩公司和漫畫雜誌的人設推廣下，讓電玩遊戲出現了競技化、可看性增加的娛樂活動。

1988年台灣的電視遊樂器專賣店。（本報資料照片）

玩家心理角度設計

在玩家社群中，任天堂幾乎成了「遊戲性」的代名詞，藉著回顧紅白機崛起的故事與玩家回憶之外，還要思考：任天堂本家的遊戲為什麼「好玩」？

以《超級瑪利歐》系列作為例，從遊戲機制設計的角度，從瑪利歐大叔蹦跳的動作、關卡場景安排、問號磚塊、金幣、烏龜與蘑菇怪等敵人配置，以及從玩家心理的角度，來討論《超級瑪利歐》的「遊戲性」是怎麼被創造出來的。

這樣的遊戲性持續延伸到任天堂本家晚近的作品，例如《斯普拉遁》、《健身環大冒險》、《薩爾達傳說：曠野之息／王國之淚》等，並成為任天堂本家的招牌風格。

形塑日本大眾文化