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宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」 沒預告反成話題

綜合報導
宮崎駿暌違10年的長篇動畫電影「你想活出怎樣的人生」，已在日本上映。（Getty Images）
宮崎駿暌違10年的長篇動畫電影「你想活出怎樣的人生」，已在日本上映。（Getty Images）

日本動畫導演宮崎駿暌違十年的長篇動畫電影「你想活出怎樣的人生」日前已在日本上映。此片上映前沒推出預告宣傳，反而成為話題。配音陣容堅強，有男星木村拓哉、菅田將暉等參與。

「讀賣新聞」報導，由吉卜力工作室製作、82歲的宮崎駿擔任原作、腳本、導演的動畫電影「你想活出怎樣的人生」今天上映。宮崎駿2013年9月推出動漫電影「風起」，上映時他在東京的記者會上宣布要退休，不再製作長片，但後來撤銷退休宣言，花了七年時間製作這部新作。

新作的片名取自宮崎駿少年時期閱讀後深受感動的吉野源三郎的同名小說。小說在1937年、二次世界大戰前夕出版，是關於一名喪父小男孩的成長故事。宮崎駿的作品不同於這部小說的內容，是他的原創故事，帶有很濃厚的奇幻色彩。

報導說，新作上映前，吉卜力工作室沒有宣傳，故事內容、聲優（配音員）等資訊都沒公布，成為話題。

「你想活出怎樣的人生」的配音陣容堅強。包括男星山時聰真、木村拓哉、菅田將暉、女星柴咲幸、木村佳乃、竹下景子、大竹忍、Aimyon（愛繆）等。

此片的音樂由久石讓負責，原聲帶預定8月9日上架。主題曲由創作歌手米津玄師演唱。米津透過社群網站表示，他為「你想活出怎樣的人生」創作主題曲「地球儀」，他從很早以前就很敬愛宮崎駿。

報導說，有一位37歲住在東京都練馬區的男子到板橋區電影院觀賞宮崎駿的新作，被媒體問到感想時說：「很感動，感覺故事內容很新鮮，對於宮崎導演能持續精力充沛地創作，備感驚訝。此片沒事先提供資訊，反而是好事。」

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