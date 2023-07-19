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補衣修鞋減少浪費 法國發10月起獎金鼓勵

綜合報導
為減少法國人每年扔掉的70萬噸衣物，法國政府從10月起將發放獎金，以鼓勵民眾修補衣服和鞋子；圖為示意圖。（取材自shutterstock）
為減少法國人每年扔掉的70萬噸衣物，法國政府從10月起將發放獎金，以鼓勵民眾修補衣服和鞋子；圖為示意圖。（取材自shutterstock）

為減少廢棄物汙染，法國政府從10月起將發放獎金，以鼓勵民眾修補衣服和鞋子，而不是將衣物給扔掉。政府此舉目的是要減少法國人每年扔掉的70萬噸衣物，這些衣物最終有2/3進入垃圾掩埋場。

負責生態事務的法國國務秘書庫雅爾（Berangere Couillard）12日參觀巴黎永續時尚中心La Caserne時表示：「從10月起，政府鼓勵消費者修補衣服和鞋子。」庫雅爾邀請所有縫紉工作室和製鞋商加入生態組織「重製」（Refashion）系統，並貼上此系統的標籤。

根據此一計畫，顧客若修理鞋跟，可申請7歐元（約7.8美元）的補助；若修補衣服則可獲10至25歐元。這些費用將從2023年至2028年的1.54億歐元基金支出。

「重製」組織受政府指示從事支持產業永續發展的工作。該組織表示，法國2022年有33億件服裝、鞋子和家用亞麻布製品賣到市場上。

庫雅爾說：「我們的目標是支持那些做維修的人。」她指的是縫紉工作室，也包括那些提供維修服務的品牌商。

紡織業是地球上汙染最嚴重的行業之一，法國政府自2022年底推動紡織業大規模改革，這次補助民眾修補衣物就是大改革的一環，此舉是仿效家用電器維修獎金的作法。

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