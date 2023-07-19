12歲童車禍 頭與脊椎分離 醫巧手接回斷頭 術後如常人

以色列外科醫生近日奇蹟接回一名發生嚴重車禍的男孩頭部。（取材自Instagram）

耶路撒冷醫院日前宣布，以色列 外科醫生進行一次奇蹟手術，成功接回一名發生嚴重車禍的男孩頭部。

紐約郵報援引以色列時報報導，12歲來自約旦河西岸的哈桑（Suleiman Hassan），6月騎腳踏車時遭一輛汽車撞上，導致固定頭部與脊柱頂部的韌帶斷裂，造成罕見的內部斷頭現象，也就是雙側寰枕關節 脫位，隨後被緊急送往哈達薩醫療中心（Hadassah Medical Center）接受治療。

負責此次手術的骨科 醫師艾納夫（Ohad Einav）表示，哈桑的頭部幾乎完全脫離脖子的根部，手術持續了好幾個小時，以在受損部位裝入鋼板等固定裝置，手術後哈桑又在加護病房接受後續治療長達一個多月，最初估計存活率只有50%，認為他能夠康復堪稱奇蹟。

艾納夫說，「男童沒有神經缺陷或是運動功能障礙，在經歷了這麼長時間的過程後，他的行動功能正常，而且不需要輔助裝置就能行走，真的很了不起。」

艾納夫強調，這種手術相當罕見，且孩童的頭部相當於成人來說較大，代表他們更容易受到影響，稱外科醫師需要足夠的知識和經驗才能做到。

以色列TPS通訊社報導，哈桑父親感謝醫療團隊的專業精神、技術和快速決策，才能挽救自己兒子性命。