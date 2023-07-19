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保障就業計畫奏效 奧地利4000人口村莊零失業

綜合報導

奧地利正推行號稱世界上第一個嘗試解決長期失業問題的實驗性計畫，首都維也納附近村莊格拉馬特諾伊錫德爾向所有129名長期失業村民提供工作保障後，目前失業率為零。

中央社引述法新社報導，格拉馬特諾伊錫德爾村（Gramatneusiedl）37歲電氣系統技術員史克萊尼卡（Sarah Sklenicka）在家裡撫養她兩個孩子多年後，發現重返就業市場是個「巨大挑戰」，但拜這項計畫之賜，她已經準備好迎接任何挑戰。

奧地利智庫Momentum Institute的經濟學家皮采克（Oliver Picek）表示，這項計畫顯示有可能在社區層面消除這一難解的問題。

這項就業保障試行計畫提供所有失業超過1年的人最低工資，讓他們接受木工、園藝、縫紉和其他社區或當地企業所需工作的培訓。

在開始之前，他們會接受8週的輔導來找出自己的優勢和目標，許多人表示這項計畫幫助他們重建自信。

史克萊尼卡說，「我現在對求職更有信心了，覺得我真的可以做到」，並在計畫結束後找到一份工作。

主辦單位表示，格拉馬特諾伊錫德爾村除了十幾名有健康問題者外，其他長期失業者都接受了培訓。

皮采克表示，這種「超在地方法」能夠成功，「證明就業保障理念這個概念可行」。

儘管奧地利失業率低於歐盟的4.6%平均值，但奧地利許多部門都存在勞動力短缺的問題，部分人口仍處於邊緣化狀態。

格拉馬特諾伊錫德爾的勞動力市場是南奧地利邦（Lower Austria）的典型，使其成為當地就業服務的完美試驗地區。

格拉馬特諾伊錫德爾只有4000人口，恰好也是1933年一項關於經濟大蕭條期間大規模失業問題開創性研究的地點。

就業 大蕭條 歐盟

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