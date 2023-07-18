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沒錢動手術 菲律賓9歲女童剪刀插腦袋1周 奇蹟生還

（聯合新聞網）
菲律賓9歲女童妮可在和弟弟吵架後，意外被剪刀插進頭部。（取材自臉書）
菲律賓9歲女童妮可在和弟弟吵架後，意外被剪刀插進頭部。（取材自臉書）

菲律賓一名9歲女童在跟弟弟吵架時，不慎被剪刀插入頭部，不過因為家境清寒，女童沒辦法盡快動手術，就這樣讓剪刀「插在頭上」長達一周。

據紐約郵報（New York Post）報導，9歲的妮可（Nicole Raga）日前跟5歲的弟弟吵架，當時弟弟揹著一個包包，背包中裝了一把剪刀，誰知道剪刀竟然就這樣不偏不倚的插進妮可的腦袋中。

妮可的父親聽見女兒的哀號聲趕緊前來查看，發現女兒頭上插著一把剪刀，嚇得趕緊將女兒送往當地醫院治療。然而令人心疼的是，由於妮可家境不好，家人付不出3萬菲律賓比索（約611美元）的醫藥費，這把剪刀就這樣插在妮可頭上一周，只能在醫院觀察。

幸好當地居民得知這起意外後，有不少人開始為妮可募款捐獻，7月9日當天妮可終於順利手術取出這把剪刀。

妮可的父親表示，真的很感謝有那麼多人為妮可捐款和禱告，妮可手術後恢復良好，很感謝捐款和幫忙禱告的善心人士。同時他也向外界報告，妮可腦部並未受損、不會留下後遺症，為了避免意外再次發生，妮可爸也把家中危險物品都移除，並提醒家長務必留心。

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