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真能靠意念交流 英夫婦體內植晶片 連接神經系統與電腦

（聯合新聞網）
英國一對夫妻在體內植入電子晶片，成為英國第一對「機器人夫妻」，甚至還能用意念交流。（視頻截圖）
英國一對夫妻在體內植入電子晶片，成為英國第一對「機器人夫妻」，甚至還能用意念交流。（視頻截圖）

英國一對夫妻在體內植入電子晶片 ，成為英國第一對「機器人夫妻」，甚至還能用意念交流。

據太陽報（The Sun）報導，現年69歲的沃威克（Kevin Warwick）是考文垂大學（Coventry University）副校長，不過他更蔚為人知的成就是在電腦系統與人類神經系統相關的研究。

1988年，沃威克在自己的手臂上植入一個圓柱形的晶片，雖然這個晶片只有兩個硬幣寬，卻能讓他的生活更便利，只要揮揮手臂就能打開實驗室的門或開燈。他更因此獲得特殊稱號，有不少人稱他是「機器人隊長」或「生物駭客 」。

2002年，他又植入一個稱之為「大腦之門」（BrainGate）的感應器，這款感應器能夠連接他的神經系統與電腦，因此讓他能夠透過網路用思想控制手臂。沃威克的妻子伊雷娜（Irena）在同一年也植入類似的晶片，讓兩人可以用晶片互動。沃威克說，因為兩人的神經系統透過晶片連接，只要妻子闔上手，沃威克就會感受到脈搏。

現在回憶起當初的那段時光，沃威克依然歷歷在目，直說那段經歷真的太酷太有趣了。不過由於晶片的零件是裝在玻璃裡，加上這只是一個實驗，因此後來他還是將晶片取出。這項實驗引發不少與科技倫理相關的討論，但沃威克認為這項實驗讓人類了解未來的可能性，證實結合神經系統與電腦是真的可行的。

晶片 駭客

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