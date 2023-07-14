熱浪一波波 人體能耐多高溫度？ 122℉是極限

美國部分地區正受到超級熱浪肆虐，新研究顯示，華氏104度至122度是人體生存的極限。(美聯社)

美國部分地區過去數星期氣溫超過華氏104度(攝氏40度)，加州 死亡谷10日氣溫達到華氏122度，德州 多個城市更突破110度，西南部地區的超級熱浪至今尚未結束；新的證據表明，當室外溫度升至104至122度，人體就會失去功能，是人類的生存極限。

蘇格蘭愛丁堡12日舉行實驗生物學學會年度會議，在會上發表的其中一項研究說明，在哪個溫度範圍內會提高一個人的靜態代謝率(RMR)，也就意說身體在休息狀態時所需消耗的卡路里。

當靜態代謝率(RMR)上升時，人們開始呼吸加重，心率上升，一旦人體無法排除多餘的熱量，核心溫度就會升高，或會導致神智不清、惡心、頭暈、頭痛或昏厥。

負責這項研究的英國羅漢普頓大學生命與健康科學教授哈爾西(Lewis Halsey)指出，研究人員透過志願者的實驗顯示，當人們在處於104度的氣溫下，靜態代謝率就會上升，在122度及50%的相對濕度下，人體的核心溫度平均上升1.8度，新陳代謝率也上升56%，心率上升64%。

本身也參與實驗的哈爾西指出，若氣溫是在122度時，情況會相當嚴峻，因為即使出汗也無法讓人降溫。

哈爾西表示，出汗是人體降溫的方式之一，然而此時排汗機制也起不了作用，儘管研究人員不確定處於這個氣溫多久會致命，但哈爾西估計人們是沒法生存，因為人體的核心溫度持續升高。

哈爾西說，有24人參與這項研究實驗，也發現女性身體在消除多餘熱量方面沒有那麼有效。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，美國平均每年有702人因高溫死亡。