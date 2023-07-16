「世界最富乞丐」 孟買男擁1房2店面 收入勝上班族

印度孟買一名男子靠乞討發家致富。（取材自推特）

乞丐的收入，也可以羨煞眾人？美國財經媒體「CNBC」日前報導，印度孟買的一名未過受正規教育 的乞丐甲恩（Bharat Jain），光靠在街上乞討就能月入6萬至7.5萬（盧比，下同729至911美元），勝過當地許多上班族，此外他更坐擁價值上千萬的房地產 。

報導指出，甲恩過去因家境因素未能接受正式教育，只能乞討維生，豈料就此開啟致富之路。多年來，甲恩在阿薩德廣場、賈特拉帕蒂．希瓦吉火車終點站等孟買重要地點行乞，如今身家據稱估計達約7500萬盧比（約91萬美元），號稱「世界最富乞丐」。

甲恩很會選乞討的地點，他會選在人潮眾多的車站等黃金地段乞討，靠著陌生人的慷慨施捨，能在短短10至12小時內賺到2000到2500盧比，這個數目對當地上班族來說，是即使付出了長時間的辛勞也不一定能賺取。

目前甲恩和妻子、兩個兒子、其兄弟和父親同住孟買巴勒爾（Parel）區的一間1BHK複式公寓，他一肩扛下照顧全家人的責任，藉由乞討和投資 房地產賺來的錢，供兩名兒子完成修道學校的學業。甲恩在孟買擁有一間兩房公寓，另外在孟買衛星市鎮塔納（Thane）擁有兩間店面，每月可收租3萬盧比。

如今，甲恩的家人經營著一家文具店，並勸說甲恩不要再行乞，然而他仍怡然自得，每天依舊到街上乞討，繼續他的「工作」。