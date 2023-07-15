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點義大利麵配卡布奇諾 義大利服務生好為難

中央社／米蘭29日電
義大利麵不能搭配卡布奇諾？一名佛州網紅在義大利點了義大利麵和卡布奇諾，沒想到卻被服務生採取「拖延戰術」。此為示意圖。（Getty Images）
義大利麵不能搭配卡布奇諾？一名佛州網紅在義大利點了義大利麵和卡布奇諾，沒想到卻被服務生採取「拖延戰術」。此為示意圖。（Getty Images）

一名網紅發布的影片「一杯卡布奇諾搭配義大利麵」，近日在社群網站吸引千萬人次觀看。影片中的女子晚上10時多點了義大利麵和卡布奇諾，服務生喃喃自語說「這對我來說有多痛苦」，最後決定採取「拖延戰術」。

在義大利，義大利麵搭配的只會是酒或是飲料，不會是咖啡，尤其是卡布奇諾。在義大利喝卡布奇諾有一條不成文的規定，就是只在早餐喝，過了大概上午11時之後不能喝卡布奇諾。

卡布奇諾在義大利人的眼裡只是早餐的一部份，而且只能在早餐時間喝。在義大利，若上午11時以後點卡布奇諾，很大機率會遭到異樣的眼光，服務生也會為難不知該如何拒絕要求。

然而咖啡種類繁多，為何單單只有卡布奇諾不能過了早餐時間喝，原因在於義式濃縮咖啡（Espresso）口感強勁，因此有些不能接受的義大利人，在早餐時會以卡布奇諾代替濃縮咖啡 ；另一方面是，義大利人用餐後點濃縮咖啡是為了幫助消化，而卡布奇諾由於牛奶含量較高恐引發消化不良的問題，因而有此不成文規定。

共和報（La Repubblica）報導，一名在羅馬出生長大、現在住在佛羅里達州的網紅The Pasta Queen在社群媒體Instagram發布影片「一杯卡布奇諾搭配義大利麵」，一周內，影片觀看就超過1100萬次。

影片內容發生在米蘭一家餐廳，網紅在晚上10時多點了義大利麵和一杯卡布奇諾。服務生首先反應是「確定要和義大利麵一起吃嗎？還是在吃完後喝？」然後喃喃自語說，「這對我來說有多痛苦」。

最後，服務生還是在將卡布奇諾送到餐桌上，只不過是在女子吃完義大利麵後。

影片中的女子向服務生開玩笑說，「我已經吃完義大利麵了」，此時服務生以「我們很慢」來為自己的拖延「辯解」，但接著又補上一句，「我們盡可能拖延，這樣就可以確保妳不會一邊吃義大利麵一邊喝卡布奇諾了」，引起大家的笑聲。

義大利 咖啡 社群網站

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