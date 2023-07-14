我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

抗議浪費水資源 西班牙環保團體填平高爾夫球洞

綜合報導
西班牙環保團體將高爾夫球場的球洞填補起來，抗議這項運動過度消耗水資源。（Getty Images）
西班牙環保團體將高爾夫球場的球洞填補起來，抗議這項運動過度消耗水資源。（Getty Images）

西班牙氣候運動人士表示，在歐洲面臨嚴重乾旱之際，他們將全國各地十座高爾夫球場的球洞填補起來，抗議這項運動過度消耗水資源。

中央社引述法新社報導，跨國環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）運動人士在夜幕掩護下，填平了巴塞隆納（Barcelona）、馬德里（Madrid）、瓦倫西亞（Valencia）、巴斯克自治區（Basque Country）、納瓦拉（Navarra）和巴利阿里群島（Balearic Islands）的伊維薩島（Ibiza）的高爾夫球場球洞，譴責這項運動「在歐洲遭遇有史以來最嚴重的一次乾旱期間浪費水資源」。

這個組織在聲明中說：「高爾夫在缺乏水資源的世界無立足之地。」「反抗滅絕」透過直接行動，強調其對地球正面臨危害的警告。

「反抗滅絕」說，有些運動人士用水泥堵住球洞，並留下寫著「注意：乾旱！為了氣候正義，高爾夫球場關閉」的標語，有些則以樹苗填起洞口。這個環保團體以其標誌性的破壞行動引人關注。

這個團體援引西班牙非政府組織Ecologists in Action的資料說：「光是一個高爾夫球場球洞，每天就要消耗超過10萬公升的水來維護周圍果嶺。」

「反抗滅絕」說，「西班牙有437座高爾夫球場每天必須灌溉」，聲稱維護這些球場的用水量「比馬德里和巴塞隆納居民加起來的用水量還要多」，然而享受這項娛樂活動的人數僅占這些人口的0.6%。

「反抗滅絕」譴責「在西班牙面臨乾旱、農村地區因缺水導致作物收成不佳而損失慘重的情況下，讓這種精英消遣運動繼續下去是不負責任和全然的犬儒主義」。

專家表示，西班牙部分地區正經歷千年來最嚴重的大旱，長期乾旱導致水庫容量降至正常的一半。西班牙是全球最大橄欖油出口國，也是歐洲蔬果的主要來源國。（綜合報導）

上一則

普亭警告加入北約適得其反 「可接受」和烏克蘭共商替代方案

下一則

熱浪一波波 人體能耐多高溫度？ 122℉是極限

延伸閱讀

歷史拼圖╱原天主教教區 米慎區成4大都會區發祥地

歷史拼圖╱原天主教教區 米慎區成4大都會區發祥地
伊拉克上萬條死魚被沖上岸 疑乾旱害的

伊拉克上萬條死魚被沖上岸 疑乾旱害的
洪曉蕾術後「脫離危險」 病榻照曝光兒1舉動惹噴淚

洪曉蕾術後「脫離危險」 病榻照曝光兒1舉動惹噴淚
洪曉蕾遊西班牙急病插管 前夫王世均馳援

洪曉蕾遊西班牙急病插管 前夫王世均馳援

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00
英國廉價航空易捷航空發生飛機超重事件。（路透）

英航班太重無法飛…空服急廣播徵求「20乘客自願下機」

2023-07-10 01:01

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡