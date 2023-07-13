服務教宗1世紀…羅馬麵包烘熄燈 老顧客感傷

圖為「艾里格尼烘焙坊」(Panificio Arrigoni)的店主79歲的艾里格尼(Angelo Arrigoni)。(Getty Images)

從羅塞塔麵包捲到全麥麵包，「艾里格尼烘焙坊」（Panificio Arrigoni）已為羅馬天主教歷任教宗 烘製麵包近一世紀，然而大眾旅遊卻帶來致命傷，烘焙坊如今被迫關門大吉。

79歲店主艾里格尼（Angelo Arrigoni）的父親於1930年教宗庇護11世（Pius XI）任內開設這家小店鋪，當時，他的父親會親手把麵包奉送到教宗家中。

每當選出新任教宗，位於博爾戈皮奧街（Borgo Pio）上、距離聖伯多祿廣場（St Peter's Square）走路僅需5分鐘的艾里格尼烘焙坊便會做好準備，來迎合新教宗的口味。

中央社引述法新社報導，艾里格尼說，1978年當選的波蘭裔教宗若望保祿二世（John Paul II）曾說，「他想要和職員吃一樣的麵包」。

他表示：「職員會吃奇里奧拉麵包（ciriola），也會吃羅塞塔麵包捲（rosetta rolls）；前者是一種大塊經典的羅馬麵包，現在已經沒幾個人在做了。所以在他近27年的整個教宗任期，我們（天天）為他奉上5塊奇里奧拉麵包和5個羅塞塔麵包捲。」

現任教宗方濟各 （Pope Francis）也接受艾里格尼烘焙坊提供的麵包，然而在烘焙坊忠實的客戶減少、能源價格上漲的雙重壓力下，如今教宗也不得不另找地方購買每天所需麵包。

艾里格尼說，「這個地區已經變了。原本住滿居民的房舍，如今都租給觀光 客」，而這些觀光客多半不會進行日常例行採購，而是偏好在這座永恆之城（即羅馬）的餐館用餐。

烘焙坊所在建築已經售出的消息，讓艾里格尼僅存的老顧客們感傷不已。

導遊蓬杜沙（Francesca Pantusa）特別騰出時間來到烘焙坊，最後一次品嘗艾里格尼精心製作的三明治。她說：「在博爾戈皮奧一帶，只有為觀光客而開的餐館…不過在這裡，你可以用合理的價格找到很棒的產品，還有待人親切友善的安吉羅（艾里格尼），我好想落淚。」