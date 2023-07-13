「我們的潛艇不會內爆」 Subway消費泰坦號被罵爆
前往觀賞知名沉船鐵達尼號的「泰坦號」潛水器，日前在海底內爆，引發全球關注；英國天空新聞台等媒體報導，美國潛艇堡連鎖餐廳Subway因為一間分店工作人員，因在路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩笑，而受到網友批評。
這起事件發生在喬治亞州的林康鎮（Rincon, GA），有路人在一家Subway分店外面的廣告看板看到了「我們的潛艇不會內爆」字樣，頓時覺得惡心。許多網友紛紛表示，這種訊息對死於「泰坦號」深海災難的遇難者跟他們的親人堪稱麻木不仁。
一位網友在推特寫道，「這不只是倒胃口，而且太可悲了，做得更好一點」。另一位網友則寫道，「這是我們現在正在做的事情？取笑失去生命的人」。還有一位網友推文，「真是沒品味（How tacky），人們沒有想到死難者的家屬，惡心」。
根據當地新聞媒體WTOC 11報導，該分店的經理拒絕進一步評論，僅證實廣告看板上的字樣經投訴後已經取下。
「泰坦號」的殘骸早前已經在加拿大東部被打撈上岸，美國海岸警衛隊指，殘骸發現疑似人體遺骸，當局將對其進行正式的分析。而潛艇內爆相關證據會送到美國進行仔細分析，加拿大運輸安全委員會亦正調查事件。
泰坦號殘骸早前已經在加拿大東部被打撈上岸，隨後返抵加國東部的紐芬蘭港口，MBI官員透露，艙內尋獲疑似人類遺骸，泰坦號將以快艇運往美國紐約，進行進一步調查，務求釐清事件肇因，加拿大運安會亦已展開調查。而因為事發地位於難以監管的深海，罹難者又來自多個國家，這場調查勢必曠日廢時且困難重重。
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