「我們的潛艇不會內爆」 Subway消費泰坦號被罵爆

跨國連鎖店Subway美國喬治亞州的一間分店，因路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩笑，寫著「我們的潛艇不會內爆」而受到批評。(取材自推特)

前往觀賞知名沉船鐵達尼號的「泰坦號」潛水器，日前在海底內爆，引發全球關注；英國天空新聞台等媒體報導，美國潛艇堡連鎖餐廳Subway因為一間分店工作人員，因在路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩笑，而受到網友批評。

這起事件發生在喬治亞州 的林康鎮（Rincon, GA），有路人在一家Subway分店外面的廣告看板看到了「我們的潛艇不會內爆」字樣，頓時覺得惡心。許多網友紛紛表示，這種訊息對死於「泰坦號」深海災難的遇難者跟他們的親人堪稱麻木不仁。

一位網友在推特寫道，「這不只是倒胃口，而且太可悲了，做得更好一點」。另一位網友則寫道，「這是我們現在正在做的事情？取笑失去生命的人」。還有一位網友推文，「真是沒品味（How tacky），人們沒有想到死難者的家屬，惡心」。

根據當地新聞媒體WTOC 11報導，該分店的經理拒絕進一步評論，僅證實廣告看板上的字樣經投訴後已經取下。

「泰坦號」的殘骸早前已經在加拿大 東部被打撈上岸，美國海岸警衛隊指，殘骸發現疑似人體遺骸，當局將對其進行正式的分析。而潛艇內爆相關證據會送到美國進行仔細分析，加拿大運輸安全委員會亦正調查事件。