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5乘客瞬間死亡…泰坦號為何「內爆」？專家曝關鍵因素

編譯高詣軒／綜合報導
專家指出，泰坦號潛水器外型非球形，材質也很特殊，可能是出事原因。（美聯社）
專家指出，泰坦號潛水器外型非球形，材質也很特殊，可能是出事原因。（美聯社）

「泰坦號」潛水器6月18日探索鐵達尼號沉船時「內爆」，五名乘員當場罹難。「內爆」意味潛水器艙體崩塌，深海強大水壓瞬間向內部擠壓。機電工程專家指出，泰坦號「反常」使用結合鈦和複合碳纖維的材料，可能是內爆因素之一。

水壓數萬噸 如艾菲爾鐵塔

英國廣播公司(BBC)報導，泰坦號當日原定前往海面下約3800公尺的鐵達尼號遺骸，但下沉至3500公尺時失聯，現場水壓達數萬公噸，約等同一座艾菲爾鐵塔，若艙體結構出現裂縫，水壓將瞬間壓毀潛水器。

美國海軍表示，泰坦號下沉不久即偵得與內爆相符的聲響，而殘骸也在距鐵達尼號沉船約500公尺處發現並撈起，並在其中發現疑似人類遺骸。

泰坦號殘骸從海底撈起，6月28日運抵加拿大聖約翰斯港。（美聯社）
泰坦號殘骸從海底撈起，6月28日運抵加拿大聖約翰斯港。（美聯社）

崩塌僅一毫秒 死時無知覺

對罹難的五人來說，可能沒有感受到內爆發生就已喪命。曾在美國核潛艦任職軍官的柯利解釋，潛艦艙體塌陷時，會以約每秒671公尺的速度向內壓，內爆過程僅約1毫秒，而人腦對於外界刺激的直覺反應約需25毫秒，從感知到行動反應最快據信也需150毫秒。也就是說，泰坦號五名成員根本不知道發生什麼事就已喪命。

柯利並指出，潛艇內部具高濃度碳氫化合物蒸氣，在艙體崩塌時，氣體將會自燃並於內爆後隨即引發爆炸，使人體幾乎瞬間燃為灰燼。

泰坦號意外造成五名乘員喪命，包括英籍巴基斯坦裔富商達武德（左起）、達武德之子蘇里...
泰坦號意外造成五名乘員喪命，包括英籍巴基斯坦裔富商達武德（左起）、達武德之子蘇里曼、法國海洋學家納若萊、「海洋之門」創辦人兼潛水器駕駛拉許、英國富豪探險家哈定。（美聯社）

複合材質 喪失某種完整性

泰坦號設計本應考量到龐大水壓，為何不幸依然發生？澳洲阿得雷德大學機電工程學院副教授弗西爾說，大多數潛艇及潛水器都配備由單一、高強韌度金屬材質製成的「壓力容器」；下潛深度約300公尺內的淺海潛艇可能用鋼，深海潛艇常使用鈦。若要探索鐵達尼號，理應使用厚重鋼或鈦製成的「球形」壓力容器，以承受水壓。

然而泰坦號打破常規，結合了鈦和複合碳纖維材質。弗西爾表示：「以結構工程的觀點，這有點不尋常，因為在深海沉潛的環境下，鈦和碳纖維是性質截然不同的材質。」

鈦的伸縮性佳，可在承受強大壓力時緊縮，壓力減輕時再延展，而碳纖維複合材質伸縮性有限，比起鈦較為僵硬。

泰坦號非常規把兩材質結合將會如何，只能透過猜想，但兩者面對水壓的反應顯然不同。

弗西爾認為，幾可確定的是，由於兩種材質的差異，會造成「某種完整性的喪失」。複合材質可能發生「脫層」的狀況，導致加強構造層層分離，恐會衍生足以引發瞬間內爆的缺點。弗西爾表示，3000多公尺的水壓下，內爆應發生於20毫秒內，比起等待救援受困至死，成員或許是更無煎熬的解脫。

若設計得當 潛水器會呼吸

假使設計得當、製造合宜且測試完整，弗西爾表示潛水器將有如會「呼吸」一般，面對深度不同、水壓高低落差，材質能收縮自如。然而泰坦號問題究竟何在，有待後續調查。

BBC認為，泰坦號事故調查應著重中段的碳纖維。為了容納更多乘客，泰坦號艙體採用圓柱形，而非較易分散壓力的球形，並在兩個鈦封蓋間以碳纖維圓管安插。雖然碳纖維耐用，也用來製造機翼和跑車，但深海水壓是否暴露出其原有製造上的缺陷，或在多次沉潛過程中引發或加劇不穩定性，仍應加以調查。

另外，調查也應釐清「非破壞性檢驗」的作業，例如飛行器需定期接受極精細的檢查，以確保其材質沒有產生裂縫、其結構並無分層剝離。

深潛需獲認證 公海卻不受管制

「泰坦號」潛水器內爆事故奪五命，料引發加強管制潛水器安全的聲浪，不過專家指出，國際水域不受特定政府管控，安全規範恐難以落實。路透報導，在能下沉至鐵達尼號沉船深度的潛水器中，唯有「海洋之門」營運的泰坦號未獲得第三方認證，潛水器同業亦希望釐清泰坦號是業界特例，和多數業者不同。

產業專家指出，此次泰坦號事故是近60多年民營深海沉潛活動中，首件傳出有人罹難的意外。海洋之門打破業界慣例，選擇不讓泰坦號接受美國驗船協會、歐洲風險評估公司DNV等第三方認證，但依然能下海深潛，顯示國際水域令政府管制鞭長莫及的困境。

事故發生後，營運泰坦號的美國旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）已暫停所有...
事故發生後，營運泰坦號的美國旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）已暫停所有勘探和商業運作。（Getty Images）

電影「鐵達尼號」導演卡麥隆為了電影製作，在1990年代成了深海探險家，並共同擁有潛水器製造商「海神潛艇」（Triton Submarines）。他表示，他主張無論搭載科學家或民間探險家的潛水艇，都需獲得認證，但此舉須在所有潛水器營運的國家通過才能落實。

被問到為何放棄尋求認證，海洋之門並未回應。海洋科技學會載人潛水器委員會主席科南表示，目前能潛至近四公里深海的潛水器只有約10台，先前泰坦號是唯一未獲認證者。拉許是這次災難行程的五名乘員之一，已在內爆中喪生。

美國海岸防衛隊稱，將審視潛水器適用規範與標準問題，但海洋科技學會理事長曼利說，雖然泰坦號事件可能促使監管加強，但「公海本質上就不受管制」，若在無特定國家可以執法的公海從事深潛活動，仍不會受管制影響。

潛水器諮詢暨營運公司「SubMerge」總裁凱特表示，已向客戶保證，類似泰坦號事件不大可能發生在多數民營潛水器活動的較淺海域，也指出監管者可以側重營運面，例如潛水器如何或何時下水，但目前沒有任何國家政府對私人潛水器製造有所規範。

海洋之門選擇了實驗性道路，可能是致命意外原因。凱特說：「這個產業的專業人士都正坐在家裡抱著頭自問：真是場混亂，我們要如何向世界解釋這件事？如何把我們大多數人的做法，和海洋之門的做法畫清界線？」

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