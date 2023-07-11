我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

想當真人充氣娃娃 瑞典女花13萬整成「蕩婦」芭比

聯合新聞網
33歲的阿爾米拉 （Alicia Amira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」。（取材自Instagram）
33歲的阿爾米拉 （Alicia Amira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」。（取材自Instagram）

瑞典一名女子為了想成為「真人充氣娃娃」，過去十年來不斷整形，不惜砸下近13萬美元動手術。現在的她認為自己看起來就像個「芭比娃娃」，對自己的外表十分有自信，甚至還說未來也要讓女兒去整形。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，33歲的阿爾米拉 （Alicia Amira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」，因為她認為這樣的外表既性感又夢幻。

阿爾米拉坦言自己已經對整形上癮，過去十年她做過兩次隆胸手術，並在額頭、眼睛、臉頰、下巴和嘴唇都注射過填充物，也整過鼻子、打過肉毒桿菌等等。這幾年她砸在整形上的錢高達近13萬美元，但是阿爾米拉認為沒有完美的外表，因此她還是一直追求「進化」。

阿爾米拉一直以來都喜歡極端的事物，因此她的假睫毛跟美甲都要做得愈長愈浮誇愈好，身上的填充物也都是「整到極致」。她不諱言地說，自己從9歲就想成為「蕩婦」，現在可以靠誇張的外表在成人社群平台OnlyFans上賺錢很開心。

雖然有不少網友會留言批評阿爾米拉，不過她並不覺得自己的外表有什麼問題。她也提到，雖然她不想要女兒跟自己一樣，不過要是女兒有天如真的想要豐胸，她絕對會二話不說陪她去動手術。

瑞典

上一則

美軍機飛越北韓專屬經濟區 金與正：再一次會發生「震驚後果」

下一則

英國2寶媽愛上鮮肉公車司機 站牌貼尋人示愛

延伸閱讀

肉身擋油輪進港 瑞典環保少女童貝里遭起訴 恐要坐牢

肉身擋油輪進港 瑞典環保少女童貝里遭起訴 恐要坐牢
電影「芭比」內含「九段線」惹怒越南？ 華納急闢謠

電影「芭比」內含「九段線」惹怒越南？ 華納急闢謠
下周北約年度峰會 立陶宛：會找到不讓烏國失望的表述

下周北約年度峰會 立陶宛：會找到不讓烏國失望的表述
焚燒可蘭經掀波 瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁

焚燒可蘭經掀波 瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

2023-07-05 12:31
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤