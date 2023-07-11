62歲日男考東大44次不放棄 只因想當大文豪的學弟

一位男子高中時因崇拜日本文豪，立志要考上東大，至今重考40多次仍不放棄。（視頻截圖）

東京大學是日本 最高學府，只有少數菁英才能夠考取東大。一般人如果嘗試幾次沒有上榜，通常就會選擇轉往其他學校。然而，有一位奇特的中年男子吉米先生（ジミーさん，暫譯，視頻截圖），卻堅持一定要考上東大，甚至重考了44次。

日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，1961年4月29日出生的吉米先生今年已經62歲。家中經營澡堂為生，小時候的他經常得幫忙，沒辦法專心唸書，成績一直維持在中段班水準。吉米先生高中時就讀一間私校，該私校依據學生成績，把班級分成英文字A到K班，而他就讀的則是E班。

此時，吉米先生愛上了文學，喜歡太宰治、芥川龍之介、川端康成、夏目漱石、三島由紀夫這些作家。而這些大文豪的共通之處，在於他們都是東京大學的學生，吉米先生因此燃起想要挑戰東大的想法，還找到一位當時就讀東大法學院的學生來當他的家教。

在吉米先生努力用功之下，成績雖然明顯進步，但分數距離考上東大仍差一大截；特別是雖然數學、英文拿下高分，但日本史、世界史的部分卻完全不行。後來他雖然幾度重考，但某次因為受到電影影響，決定加入自衛隊工作，而暫時放下挑戰東大的夢想。

吉米先生在退伍後，先是活用英文能力到報社上班，不過之後生活並不順遂，曾經四度離婚，並輾轉做過工廠、柏青哥經營、電視台、宅急便等不同職業。47歲時，還因為腦中風 住院過。後來他成了美術品鑑定師，專門買賣中國美術品，生活總算是比較穩定下來。

透過許多不同的工作經驗，也讓吉米先生接觸到一些年輕人。看到努力追夢的他們，讓吉米先生感到自己也必須面對挑戰，和他們互相較勁。而最直接的辦法，就是大學測驗。於是吉米先生決定再次挑戰東大考試，儘管仍然多次落榜，但他相信自己考不上的原因，在於努力的還不夠，他認為只要多累積經驗，或許有朝一日，就能實現當年的夢想。