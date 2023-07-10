美國富婆過世 30萬元遺產給7愛貓 156人搶認養

美國佛羅里達州一名84歲富婆去世後，留下30萬美元遺產給7隻愛貓。圖為示意圖。（取材自維基百科）

美國佛羅里達州 一名84歲富婆南希（Nancy Sauer），在丈夫及獨子先後去世之後，她便與7隻貓咪互相陪伴，直到她離世，留下高達30萬美元的遺產給7隻愛貓，並讓牠們繼續在豪宅生活。不過，因為保母未將貓咪照顧好，所以被送至動物收容中心並開放認養。目前，已經收到156封申請，收容中心正在努力篩選認養人。

綜合媒體報導，該間豪宅位於坦帕市（Tampa），市值約250萬美元，據南希好友亞娜（Yana Alban）透露，南希非常愛這些猫，遺囑內寫明在7隻貓全數離世前，都不得將豪宅變賣。

據香港 01報導，坦帕灣善待動物協會（Humane Society of Tampa Bay）透露，南希30萬美元的遺產，能永遠支付7隻貓咪的伙食、醫療及美容等相關費用，相關單位正在嚴格審查認養人的資格，而新飼主必須先支付寵物各項花費，之後再透過法律程序請款，才能確保南西的遺願能履行，讓貓咪們能有最妥善的照顧。

法官表示，認養人需在法院監督下使用這筆遺產，包括定期匯報遺產用途和餘額。領養人領養貓咪後，若不具備領養條件，需要將貓咪返還。

據媒體報導，其中一隻患有心臟病 的波斯貓「雪球」（Snowball）已被獸醫領養，其餘6隻貓的新主人則仍在物色當中。