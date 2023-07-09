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日本「忍者之國」廣告 諷駕駛不禮讓行人

轉角24小時
「車輛不禮讓行人，全體國民只好當忍者....？」（視頻截圖）
「車輛不禮讓行人，全體國民只好當忍者....？」（視頻截圖）

「車輛不禮讓行人，全體國民只好當忍者。」過馬路時走斑馬線，卻沒有車輛停讓？沒關係，因為日本人是忍者所以沒問題——由岡山TOYOPET企畫製作的交通安全宣導，曾以「一億總忍者之國」為題，反諷日本車輛在經過沒有紅綠燈的行人穿越道時，高達8成的車輛不會停讓行人而直接開過。被認為保障行人優先的日本，從歷經1970年代造成萬人死傷的「交通戰爭」以來，改善交通環境仍是不斷修正、保障國民的目標。

名為「一億總忍者之國」的廣告，是2021年由岡山TOYOPET推出、配合日本春季「全國交通安全運動」的系列宣傳之一。

影片煞有其事地介紹日本的忍者文化，搭配英文字幕和訪問模擬成新聞紀錄片的形式，講解日本為何成為一億總體國民都是忍者的國家——在這支影片中呈現的日本，所有民眾不分男女老少都接受忍者訓練，生活處處都是各種忍者般的高難度動作，從學生上學途中、上班族通勤、還是拍短影音的生活趣味，全是忍者技術的實踐。連老人、親子過馬路時，都非得要助跑後翻身跳躍不可。影片自問自答，何以日本會成為忍者之國？

「因為在沒有紅綠燈的行人穿越道上，日本全國有大約8成的車輛不會停讓。如果你不成為忍者，你就無法過馬路。」

這支影片以忍者文化為包裝，實則反諷日本不停讓行人的交通問題。或許讓外人感到意外的是，堪稱交通安全模範生的日本，都還有這種行人憂慮？根據廣告系列提出的日本自動車聯盟（JAF）調查數據，日本2020年統計，行人在穿越人行道時只有21.3%的汽車會停讓，從2016年的7.6%、2017年的8.5%、2018年的8.6%、到2019年的17.1%，停讓的比率雖然每年都在增加，但仍低於理想標準。

同時警察廳的調查，則是2015年到2019年之間，有32%的行人在穿越時遭遇交通事故；而在車輛與行人的交通事故中，高達7成是在行人過馬路中時發生。數據讓政府和民間同感憂心，尤其是岡山——在全國各地統計數據中，岡山的惡劣情形名列前茅，例如車輛不停讓行人的比率高達9成（只有7.1%會停讓），這才成為提倡改善的重點地域。

實際上這個忍者廣告，是豐田汽車旗下的岡山TOYOPET長年推廣的交通安全宣導系列——「交通事故 ZERO PROJECT」——過去幾年中已經發表過不同主題的內容。「一億總忍者」是2021年掀起日本話題的創意之作，隔年2022年又推出「停下來吧岡山」（止まろう岡山），讓一群路跑者分別代表日本47都道府縣，正當準備通過行人穿越道時，有一名小女孩招手示意過馬路，結果只有掛著岡山名牌的跑者直接衝過成為冠軍，其實是諷刺「停不下來的岡山，是全國停讓率最低的地方」。

2023年春季再推出系列最新的第10彈企畫，名為「行人穿越道之戀？」（視頻截圖）
2023年春季再推出系列最新的第10彈企畫，名為「行人穿越道之戀？」（視頻截圖）

2023年春季再推出系列最新的第10彈企畫，名為「行人穿越道之戀？」（横断歩道の恋？），以青春戀愛為主題，一對男女從學生時代開始隔著馬路對望，互有好感卻又不敢表白，每每有一絲契機，卻又被不停讓的車輛阻斷，就這樣一路從學生時代到了出社會，這段行人穿越道之戀的結局，終究徒留一個大大的問號。

儘管今年度的廣告依然是反諷車輛停讓問題，但經過多年的宣導似乎也有成效，在這次的「行人穿越道之戀？」專題網站中，特別表示岡山的停讓率從2020年7.1%、2021年10.3%，到2022年大幅度增加到49%，但長足進步之下，對比全國還是不夠，岡山的停讓率在2021年仍是全國最低、且在2022年全國排名第20。此外全國平均算下來，整個日本在2022年時的停讓率平均也只有39.8%，距離理想的60%以上還有一段努力空間。

在沒有交通號誌燈的行人穿越道前，停讓行人是必要的嗎？日本「道路交通法」第38條即有保障行人優先的規定，如果車輛在行人通過行人穿越道時（無論有設置紅綠燈）沒有停讓，依照程度會有3個月以下徒刑、5萬日圓以下罰金。

日本曾經歷過死傷萬人的「交通戰爭」，痛定思痛逐步改善國內的交通安全環境，並以行人優先的思考打造用路環境；自昭和時代至今，儘管仍有不少交通難題——除了停讓之外，還有高齡駕駛的危險問題、交通號誌燈老舊汰換...等疑難雜症，但邁向交通事故零死亡、零事故的想法，是包括政府和民間都在堅持改善的目標。

「因為在沒有紅綠燈的行人穿越道上，日本全國有大約8成的車輛不會停讓。如果你不成為...
「因為在沒有紅綠燈的行人穿越道上，日本全國有大約8成的車輛不會停讓。如果你不成為忍者，你就無法過馬路。」（視頻截圖）
日本法規保障行人優先，如果車輛沒有停讓行人，會依照不同程度開罰。（視頻截圖）
日本法規保障行人優先，如果車輛沒有停讓行人，會依照不同程度開罰。（視頻截圖）

日本 警察 豐田

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