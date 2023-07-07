南韓創舉 機器人指揮國樂團演出 「動作細膩」

南韓國家交響樂團日前舉行一場音樂會，由「機器人」擔任指揮，成為南韓首個機器人指揮完成演出。圖為機器人指揮「EveR 6」（Getty Images）

南韓 國立國樂管絃樂團日前在首爾進行演出時，有幾首曲目由android系統機器人EveR 6擔綱指揮，寫下南韓史上首度嘗試這類創舉。

路透報導，由南韓生產技術研究院（KITECH）設計的雙臂機器人EveR 6，首度帶領國立國樂管絃樂團在南韓國立中央劇場 登台演出。

從頭、臉到上半身都仿人的EveR 6，在演出前先向觀眾鞠躬，接著開始揮舞手臂來指揮現場節奏。今晚演出的5首曲目有3首由它指揮，包括其中一首與南韓指揮家崔銖烈（Choi Soo-yeoul）聯手指揮。

崔銖烈表示：「指揮家的動作有很多細節。這台機器人能做出這樣精細的動作，比我想像要好很多。」但他也指出，EveR 6有一個「關鍵的弱點」，就是沒有聽力。

韓聯社報導，EveR 6採用的是「動作捕捉」技術，在公演前捕捉了人類指揮家的所有動作，直接搬上台演出，無法隨現場音樂更改動作。

研究南韓傳統音樂的現場觀眾李永柱（Lee Young-ju，譯音）則說，EveR 6雖然在跟對節拍上無懈可擊，但在指揮上卻缺乏「呼吸」，也就是讓樂團準備好在同一刻集體奏出的能力。

另一名62歲觀眾宋仁浩（Song In-ho，譯音）也表示，EveR 6的表現似乎仍處於基礎水準。「我猜想當它具備人工智慧 （AI）來理解和分析樂曲，就能完全獨立擔當指揮」。