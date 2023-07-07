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保護古蹟？參觀萬神殿 門票工5歐元

綜合報導
義大利正值夏日觀光旺季，各知名景點湧現人潮。萬神殿將在7月3日起開始收費，外國遊客將支付5歐元才能進入。近期萬神殿外排起長長人龍，許多人想趕在收費前夕參觀。（中央社）
義大利正值夏日觀光旺季，各知名景點湧現人潮。萬神殿將在7月3日起開始收費，外國遊客將支付5歐元才能進入。近期萬神殿外排起長長人龍，許多人想趕在收費前夕參觀。（中央社）

義大利正值夏日觀光旺季，各景點湧人潮，萬神殿開始收費，外國遊客需支付5歐元才能進入參觀。義大利政府表示，正藉由提高門票收費以保護義大利文化與經濟。

義大利迎來觀光旺季，各知名景點紛紛湧現人潮，其中羅馬知名景點萬神殿更是超人氣。萬神殿的由來原先是被用作「供奉羅馬人的所有神祇」，是古羅馬建築中保存最完好的宗教建築之一。

由於其完美的古典幾何比例，藝術家米開朗基羅曾譽為「天使的設計」。現今萬神殿殿內已經沒有任何雕像，改建為教堂，除了是熱門觀光景點外，也會定期舉行彌撒或各種天主教相關儀式。

萬神殿近日人潮倍增，其中一部分原因是參觀萬神殿開始收取門票。「共和報」（La Repubblica）報導，萬神殿從7月3日開始導入收費機制，外國遊客將支付5歐元（約5.45美元）才能進入，因此收費前夕萬神殿外排起長長人龍，想趕上最後免費參觀機會。

報導指出，門票收費是為了從義大利文化資產中獲取更多利潤，進而展開其他活動，此項收入將由文化部和羅馬教區分配。文化部將獲得70%門票收入，並會將這筆經費用於萬神殿與周邊的清潔、維護場地等市政維護。

義國政府藉由提高門票收費以保護義大利文化與經濟儼然成為一政策趨勢，過去義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）接受電視台訪問時談到，義大利博物館的門票收費相較其他國家顯得過於便宜，必須思考如何維護國家現有文化資產，使國家文化價值得到認可，確保有品質的開放。

今日羅馬（Roma Today）於去年12月時曾報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，萬神殿為觀光客造訪羅馬景點中最熱門之一，達逾900萬人次，因此萬神殿收費協議當時就開始討論，並獲得桑朱利亞諾的支持。

桑朱利亞諾說：「前任外交部長曾在2016年與羅馬教區達成一項協議，收取2歐元的參觀門票費，以充分尊重與存續古蹟原先的禮拜堂功能。政府將與羅馬市政府共同協商並使這項協議儘快生效」。而目前門票從原先規畫的2歐元變成5歐元。

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