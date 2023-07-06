我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

天氣愈熱脾氣愈暴躁？研究：升高1℃度 家暴增逾6.3%

編譯徐榆涵
新研究發現，氣溫上升與針對女性的家暴事件大幅增加有關。(歐新社)
新研究發現，氣溫上升與針對女性的家暴事件大幅增加有關。(歐新社)

致命熱浪近日席捲印度、中國、美國和歐洲各大城市，新研究發現，氣溫上升與針對女性的家暴事件大幅增加有關。

衛報報導，該份發表於美國醫學學會雜誌之精神病學分冊（JAMA Psychiatry）上的最新研究發現，年平均氣溫升高攝氏1度與三個南亞國家的家庭身體暴力和性暴力事件增加6.3%以上有關。

該研究追踪2010年至2018年間來自印度、巴基斯坦和尼泊爾共19萬4871名15至49歲的女性，以及她們報告的心理、身體和性暴力經歷。該研究將這些數據與同期的溫度波動進行比較。印度是這三個國家中親密伴侶暴力發生率最高的國家，虐待事件的增幅也最大：氣溫每升高攝氏1度，身體暴力事件就會增加8%，性暴力事件增加7.3%。

世界各國近日持續受到極端氣溫和熱浪的影響。印度本月氣溫高達攝氏45度，並造成數十人被熱死，地中海歐洲國家剛擺脫4月破紀錄的熱浪，美國德州則進入第三周致命高溫，氣溫高達攝氏46度，中國北京則首次出現攝氏40度高溫。

耶魯大學環境健康教授、該研究作者之一貝爾（Michelle Bell）表示，「高溫可能透過許多潛在的生理和社會途徑影響暴力風險」。極端高溫可能導致農作物歉收、基礎設施崩潰、經濟崩潰、人們被困在室內並無法工作等，所有這些因素都可能使家庭承受極大壓力並推高暴力發生率。研究人員發現，儘管所有收入群體的暴力行為都與炎熱相關，但增幅最大的是低收入家庭和農村家庭。

高溫 印度 熱浪

上一則

不敵美國政治壓力 聯合國不再強制保險業者設減排目標

下一則

神學士下令關閉美容院 阿富汗女權再限縮

延伸閱讀

印度33人巴士高速公路上爆胎 翻覆起火釀至少25死

印度33人巴士高速公路上爆胎 翻覆起火釀至少25死
莫迪訪美後與普亭通話 同意加強印俄戰略夥伴關係

莫迪訪美後與普亭通話 同意加強印俄戰略夥伴關係
高溫持續到7月4日 南方熱浪至少17人死亡

高溫持續到7月4日 南方熱浪至少17人死亡
天氣愈熱脾氣愈差？研究：年均溫高攝氏1度 家暴增逾6.3%

天氣愈熱脾氣愈差？研究：年均溫高攝氏1度 家暴增逾6.3%

熱門新聞

泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
在瓦格納集團停止向莫斯科推進的幾個小時後，據傳俄羅斯開始想在全球接管傭兵組織；圖為6月24日兵變當天傭兵占領俄南部城市若斯托夫。（Getty Images）

俄搶接管瓦格納全球傭兵 這國家竟有6千軍力

2023-06-30 02:29
在芭蕾教室兼職的藤環奈（藤かんな）被揪出曾拍過成人片，因不堪職場及輿論壓力，讓她被迫辭職。（取材自推特）

芭蕾老師被揪出是AV女優 「上課氣氛變了」無奈離職

2023-06-29 20:07

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」