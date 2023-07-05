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泰國女子機場被行李絆倒 左腿捲入電動步道遭截肢

編譯徐榆涵
一名女性旅客在泰國曼谷廊曼國際機場不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入電動步道終端，不得不現場截肢。（取材自臉書）
一名女性旅客在泰國曼谷廊曼國際機場不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入電動步道終端，不得不現場截肢。（取材自臉書）

泰國曼谷的廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）日前發生一起意外事件，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶。醫療人員到場評估後，決定當場截肢，以助她脫離。

美聯社、紐約郵報報導，該名57歲泰國女子當天準備於廊曼機場第二航廈搭機前往該國南部洛坤府國際機場（Nakhon Si Thammarat Airport），未料行走於廊曼機場第二航廈的電動步道末端時，被自己行李箱絆倒，左腳膝蓋以下部位被捲入輸送帶。機場官員指出，當地的醫療團隊到場評估後，最終不得不現場將她左腿膝蓋以下部位截肢。

該女子隨後被送往機場附近的普密蓬阿杜德醫院（Bhumibol Adulyadej Hospital）接受治療，院方表示女子的腿已無法重新接上。報導稱，該女後來要求轉院，目前正在曼谷康民國際醫院（Banrungrad International Hospital），醫生表示有望接回。

廊曼機場負責人卡倫（Karun Thanakuljeerapa）在記者會上表示，向受害者表達最深切的哀悼，並承諾將支付她的醫療費用，且將進行相關調查，以確保未來不會再發生類似事故。

卡倫指出，行李箱的兩個輪子後來在輸送帶下方被發現，但尚不清楚與該事故的關聯。他說，機場電動步道每天都會檢查，每月也會進行例行檢驗，目前已關閉該電動步道，工程師正在確定事故原因。

卡倫說，電動步道由日本日立公司（Hitachi）製造，安裝於1996年，計畫要求預算在2025年更換新型號。

泰國曼谷的廊曼國際機場一名女遊客在「電動平面步道」上不慎跌倒，左腳被捲入輸送帶，...
泰國曼谷的廊曼國際機場一名女遊客在「電動平面步道」上不慎跌倒，左腳被捲入輸送帶，最後被迫當場截肢。（取材自推特）

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