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年輕時「一場高燒」 8旬翁60年沒睡 喝茶、米酒保持精力

編譯徐榆涵
越南80歲男子泰玉自稱年輕時經歷了一場嚴重發燒，此後導致他60年來沒闔眼入睡過。（視頻截圖）
越南80歲男子泰玉自稱年輕時經歷了一場嚴重發燒，此後導致他60年來沒闔眼入睡過。（視頻截圖）

越南廣南省農山縣一名80歲老翁泰玉（Thái Ngọc），自稱年輕時經歷了一場嚴重發燒，此後導致他60年來沒入睡過。

timesnownews報導，越南80歲男子自1952年以來就沒有閉眼睡著過，他的家人、朋友和鄰居都表示，從未見過泰玉睡覺。儘管許多聲稱具有醫療知識的專業人士為泰玉進行檢查，但沒有人能夠證明泰玉是否曾經睡覺過。

報導指出，泰玉似乎罹患永久性失眠症，但他從來沒有因為缺乏適當休息，而產生任何生理或健康上的影響。

來自美國、遊歷全球197個國家的旅遊YouTuber「德魯賓斯奇」（Drew Binsky）親自前往越南探訪泰玉的日常生活起居，並將泰玉形容為「超人」。

泰玉向德魯賓斯奇說，他已經不記得上次闔眼睡覺是何時，醒著的時間幾乎都在工作，白天務農、晚上釀酒，攝取綠茶和米酒是他大部分精力來源。德魯賓斯奇聲稱，泰玉無法入睡可能是1955年至1975年在越戰中經歷創傷後壓力症候群（PTSD）。

德魯賓斯奇為了驗證，便與泰玉一起過夜，發現泰玉會在半夜4時左右躺下試圖睡覺，但始終無法入睡。泰玉的親戚補充說：「他總是試著閉眼，因為他想像正常人一樣睡覺，但卻還是睡不著，只能不斷用腦思考。」

對此，有網友表示，泰玉應該是這地球上有史以來生活時間最長的人。也有網友讚嘆，能在不睡覺的情況下正常工作，實在太神奇。

越南媒體「TechZ」報導，泰玉被評選為世界十大「超級英雄」，他在越南廣山省農山縣像其他孩子一樣正常出生長大，以農耕為生，並和同村的女孩結婚。然而婚後不久，妻子便在生下第一個孩子後去世，六年後他開啟人生第二春，並且擁有五名子女。

泰玉因為不睡覺的超能力，陸續接受來自泰國、英國、美國、澳洲、日本、南韓等國記者的採訪，許多國家的攝影團隊都曾親自來此地拍攝泰玉的驚人事蹟。

越南 澳洲 失眠

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