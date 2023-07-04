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飛機上也要防曬 醫：飛行56分鐘紫外線量=照燈美黑20分鐘

（聯合新聞網）
皮膚科醫師建議，即使是搭乘飛機時也要兩小時補擦一次防曬乳；圖為示意圖。（ingimage）
皮膚科醫師建議，即使是搭乘飛機時也要兩小時補擦一次防曬乳；圖為示意圖。（ingimage）

搭飛機時也要防曬嗎？近期一名皮膚科醫生在社群媒體上分享搭飛機應該注意的護膚細節，吸引網友點閱留言。

據太陽報（The Sun）報導，喬伊斯．帕克（Joyce Park）是一名皮膚科醫生，經常在TikTok上分享護膚知識。近期她在自己的頻道上分享一部影片，表示飛行員罹患「黑色素瘤」的機率是一般人的兩倍。

她引用2015一份研究表示，在3萬英呎空中的機艙內飛行56分鐘，所受到的紫外線照射量跟特地到美容中心照燈美黑20分鐘的紫外線量一樣。雲層會反射更多的長波紫外線UVA，造成皺紋和衰老。

帕克提到，雖然機艙有窗戶，不過窗戶只能阻擋波長較短的UVB，無法阻擋UVA。研究調查超過26萬名飛行員及機組人員，發現它們的黑色素瘤是一般人的兩倍。黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展的癌症，常見的症狀是皮膚上的痣改變形態。若是痣的顏色、大小、輪廓變化，導致皮膚出現出血、硬皮等，就有可能是黑色素瘤。

帕克建議，如果要預防皮膚受到過多紫外線照射，最好在搭機時也要塗抹防曬，拉下窗簾，避免受到過度曝曬。最佳的防曬時間是每兩小時補一次防曬乳，能減少皮膚接觸到UVA的機會。

癌症 社群媒體 TikTok

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