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罕見醫學異象 約旦男腹痛竟驗出懷孕陽性：整個診所醫護都嚇到

（徐榆涵）
約旦一名42歲男子日前因腹痛求醫，檢查後發現孕婦測試呈現陽性反應，讓醫生們感到震驚和困惑。圖為懷孕示意圖。(路透)
約旦一名42歲男子日前因腹痛求醫，檢查後發現孕婦測試呈現陽性反應，讓醫生們感到震驚和困惑。圖為懷孕示意圖。(路透)

約旦一名42歲男子日前因腹痛求醫，檢查後發現孕婦測試呈現陽性反應，讓醫師們感到震驚和困惑。進一步測試顯示，該名男子的肝臟有一顆分泌孕期荷爾蒙的腫瘤，相當罕見。

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，該名男子因左側腹部劇痛就診，未料在進行孕婦測試時出現陽性反應，讓整個診所的醫護人員感到相當驚訝。

約旦組織病理學專家法爾薩赫（Hussam Abu Farsakh）博士在接受Al-Arabiya訪談時表示：「這名42歲腹痛男子在孕婦測試中呈陽性反應，這讓整個診所都感到驚訝。」

法爾薩赫轉而讓該名患者接受額外檢查，結果發現這名病人的肝臟有一顆正在分泌孕期荷爾蒙的腫瘤。他表示，「在進行腹部CT掃描後，我們取得了多個腫瘤樣本。顯微鏡檢查顯示，這顆腫瘤正在分泌孕婦荷爾蒙，導致孕婦測試呈陽性。」該患者病情屬於罕見的醫學異常現象，需要接受專門治療。

此外，據英國國家醫療服務體系（NHS）的說法，所有的孕婦測試都會檢測人類絨毛膜促性腺激素（hCG）。這種荷爾蒙在受精後約六天開始產生。在懷孕期間，hCG的水平會在最後一次月經周期後的8到10周內呈指數型增長。

這名男子的情況被認為是一種罕見的醫學異常。這種情況在醫學上並不常見，但也發現即使是孕婦測試這種看似只與女性相關的檢查，也可能揭示出男性的健康問題。

腫瘤 醫學 檢測

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