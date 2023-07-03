玩命挑戰… 英男喝21款雞尾酒 12杯下肚送命

英國53歲男子提摩西前往牙買加度假，挑戰喝光21款雞尾酒後身亡。（取材自推特）

英國一名男子前往牙買加度假，挑戰喝完飯店泳池酒吧內所有21款雞尾酒，未料在喝下12杯後感到身體不適，最終不幸身亡。

太陽報報導英國53歲男子提摩西（Timothy Southern）與妹妹、孩子和親戚一起前往牙買加度假旅遊。根據初步調查結果，提摩西當天上午已經喝了啤酒和白蘭地，後來遇到兩名加拿大 女子，對方宣稱正在進行一項挑戰，也就是午夜前把酒吧菜單上所有雞尾酒喝過一輪，當作慶生活動的一部分。

提摩西聽完，也決定加入挑戰行列，但他喝完12杯雞尾酒後，因為身體不適回房休息，不久後身亡。根據家屬說法，「他仰躺著喘不過氣…發出咕嚕咕嚕的聲音。他一被擺到接受心肺復甦的姿勢就吐了。我一直大叫他的名字，但沒有回應。」

牙買加首都京斯敦（Kingston）病理學家研判，提摩西死因為「酒精攝入引起的急性腸胃炎」，其家鄉英國斯塔福郡（Staffordshire）法醫艾瑪（Emma Serrano）裁定，他的死亡與酒精相關。

家屬痛斥，飯店救護人員甚至未接受完善培訓，其中1名護理師到場時，不僅沒有主動接手急救，還須家屬主動提醒才開始做心肺復甦術，皇家 十日談俱樂部加勒比海飯店的應對措施不夠完整，「如果護理師可以知道她該做什麼，也許提摩西現在還活著」。