日本沖繩啤酒廠冷卻水外洩 染成紅海 漁民首見怪象嚇到

日本沖繩Orion Breweries啤酒公司發生冷卻水洩漏事件，染「紅」周邊河流、港口。（Getty Images）

日本 沖繩縣名護市東江地區一處啤酒工廠，日前發生含有食品添加物丙二醇的冷卻水外洩事件，造成附近河川水面及名護漁港海面都被染成紅色。日本琉球新報報導，啤酒廠業者已在官網刊登道歉啟事，為造成民眾困擾致歉。

當地漁民看見海水染紅，難掩驚訝說：「生平第一次看到海面變成這種顏色。」

名護市消防單位表示，業者通報工廠內有冷卻水外洩。名護市政府與海上保安廳等單位正在調查事發原因。

啤酒廠官方坦承確有此事，並為此事道歉承諾會徹查外洩原因。啤酒廠提到，這些食用色素紅色不論對人體或環境都無害。冷卻水是本身毒性低的丙二醇化合物，染紅的顏料是一般食物添加劑，是為了避免誤食才加了染紅的食用色素。

報導指出，尚未傳出有人因此受害的消息。啤酒廠表示，「為了不再讓同樣的事情發生第二次，將強化工廠設備的管理。對於給當地居民及有關人士帶來的極大不便和擔憂，我們深表歉意」。

日本放送協會（NHK）報導，冷卻水是用來冷卻存放釀造設備及啤酒的儲存槽；冷卻水中包含的食品添加物對人體等沒有影響，尚未接獲受害通報。