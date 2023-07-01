他在西班牙點「迷你吉拿棒」尺存超巨大像油條

一位日本網友在西班牙點「迷你吉拿棒」，卻收到比想像中還大的份量。（取材自推特）

許多人愛吃，但每個人本身的食量不同。特別是在出門外食時，看到店家菜單上寫著「大碗」、「小份」等等字眼，常常也不清楚到底分量是多少，有時就點到不符合自己食量的分量。近來一位日本 網友，就在到西班牙旅行時，發生這樣的意外狀況。

據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本推特 （twitter）網友「kameko」最近到西班牙遊玩時，某天想買吉拿棒加上熱巧克力當早餐。當他跟店家點餐時，雖然說了要「迷你份」的吉拿棒，沒想到拿到手的，卻是超大一根，簡直像是油條般的吉拿棒。

Kameko表示，他七年前曾經來過西班牙，這回是第二次造訪，但謙稱自己對西班牙的認知還不多，只知道每個地方風俗習慣不同。像是在南部的格拉納達，到酒吧點飲品時，店家還會免費提供塔帕斯麵包給客人享用，是一人旅行時的好去處。

其他網友見照片，紛紛表示「還以為是法國長棍，原來是吉拿棒」、「西班牙的吉拿棒真的和油條一樣大」、「這分量跟客美多咖啡 有得比」、「該不會是客美多咖啡創辦人曾到西班牙旅行過」、「這個SIZE感壞掉了」、「日本吃得到的食物，但到國外體驗正統作法會長怎樣，也是旅行的醍醐味」。