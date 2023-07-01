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南韓直播主收3.4萬「斗內」脫了 辣到頻道曾被關閉

聯合新聞網
南韓直播主Baerasoni因大尺度的風格而受到粉絲歡迎。（截圖自推特影片、Instagram／@baerassoni）
南韓直播主Baerasoni因大尺度的風格而受到粉絲歡迎。（截圖自推特影片、Instagram／@baerassoni）

網路娛樂平台發展蓬勃，許多人喜歡透過觀看直播的方式，與主持人互動並給予支持。近日，一段影片在日本推特上暴紅，一名直播主收到觀眾斗內（出自英文Donate，意即贊助、捐獻）後，竟當場解開襯衫鈕釦，在鏡頭前露出內在美，大尺度的動作立刻掀起討論，網友們也依線索揪出直播主的身分，原來她就是來自南韓的Baerasoni。

日前，一段以「當我收到500萬日圓（約3.4萬美元）的小費時」為題的影片在推特上掀起討論，從影片可見，一名女直播主突然解開襯衫的鈕扣，隨後將衣服拉開，露出內在美在鏡頭前展示。大尺度的畫面造成轟動，日本網友紛紛留言「這個太超過了」、、「500萬日圓就看到這個？好厲害啊」。

網友們也揪出該名女子的身分，原來她就是來自南韓的直播主Baerasoni。今年28歲的Baerasoni以大尺度風格在直播圈聞名，她與粉絲聊天時維持直言不諱的作風，且穿著打扮相當火辣，另外因Baerasoni熟悉日文、中文及英語等多國語言，讓她擁有一票廣大的海外觀眾。

Baerasoni過去多在Twitch上直播，今年初人氣狂衝，3月時直播就有超過2.5萬人收看，更多次獲得觀眾的高額斗內，還有人大方給出100萬韓圜（約765美元）以表支持。然而，因Baerasoni的直播尺度過猛，且有部分人士不滿她竄紅太快而檢舉，使她的Twitch頻道多次被停權，今年4月更被永久關閉，讓她被迫轉戰其他平台。

有著性感風的姣好臉蛋再加上良好的身材曲線，Baerasoni的外型一直是吸引粉絲目光的主因，她也坦率承認曾「進廠維修」，臉或身材都動過整形手術。

Baerasoni在一場直播中突然解開襯衫鈕釦，該影片在日本推特掀起討論。（截圖...
Baerasoni在一場直播中突然解開襯衫鈕釦，該影片在日本推特掀起討論。（截圖自推特影片）

南韓 推特 日本

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