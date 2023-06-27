不婚無性 柏拉圖式伴侶興起 只想共養小孩

選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，在異性戀者中也愈來愈普及。(美聯社)

不論是與朋友、已知的捐精者還是在配對網站(mating sites)上建立的共同育兒關係，愈來愈多的人以柏拉圖式關係建立家庭，沒有離婚的痛苦，也沒有一人承擔一切的壓力和花費。

選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，這種作法在LGBTQ+群體中已存在多年；最近，在異性戀者中也愈來愈普及，疫情期間更是急劇升溫。

尼克·法羅(Nick Farrow)想要的和許多人沒兩樣：一個孩子和共同養育孩子的伴侶。45歲時，在一段長跑的戀情告吹後，他決定不再等待，接受柏拉圖式的開放安排；自女兒米莉(Milly)出生以來，這段關係已持續九年。

英國育兒夥伴分居：節日才同框

尼克·法羅的柏拉圖式關係，自女兒米莉出生以來已持續九年。(美聯社)

法羅住在英國的濱海城市布萊頓(Brighton)，和他的育兒夥伴相距約15哩；女兒是透過人工授精得來的，平日在兩人之間輪流居住。與有孩子的離婚夫妻不同的是，兩人在米莉生日時會聚在一起，聖誕節 或其他特殊場合有時也會同框。

向家人和朋友解釋他對育兒的安排就比較費事；法羅說，自己所做的事確實有點奇怪，也可能會有風險，但讓周圍每個人都知道多少會有幫助。

法羅是在Modamily網站上認識他的育兒伴侶，Modamily是少數以建立家庭為目的的配對網站，不像一般的約會網站很容易遇上愛情騙子。

2011年以來，世界各地約有10萬人在Modamily註冊。創始人兼執行長法托維奇(Ivan Fatovic)說，至少有1000名嬰兒是透過該網站建立的夥伴關係出生的。

多數柏拉圖式關係的育兒伴侶都是分開居住，有些人上Modamily網站是為了尋找可以親自見面的捐精者，不論雙方是否有可能在嬰兒出生後分享他們的生活。

有些共同育兒的夥伴關係是出於經濟和照顧的需要而形成的，有些則是兩個朋友都想要孩子，但彼此卻不來電；還有些是像法羅這樣的人，在愛情上吃癟，卻想要和另一個人養育孩子。

美國移民 律師徵伴：對象太難找

43歲的史密斯正在Modamily網站上努力尋找與某個陌生人發展柏拉圖式關係。(美聯社)

43歲的史密斯(Tracy Smith)是奧克拉荷馬州 的移民律師，她在2020年發現Modamily網站，情路不順但一直想成為母親的她，正努力尋找發展柏拉圖式關係以養育孩子，但還沒有發現有誰願意邁出這一步；她承認想生孩子當然最好源於戀愛關係，但是「約會找對象太難了」。