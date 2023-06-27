我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

不婚無性 柏拉圖式伴侶興起 只想共養小孩

編譯周靜芝 / 綜合報導
選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，在異性戀者中也愈來愈普及。(美聯社)
選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，在異性戀者中也愈來愈普及。(美聯社)

不論是與朋友、已知的捐精者還是在配對網站(mating sites)上建立的共同育兒關係，愈來愈多的人以柏拉圖式關係建立家庭，沒有離婚的痛苦，也沒有一人承擔一切的壓力和花費。

選擇以柏拉圖式關係共同養育子女，同時分開居住或同在一個屋簷下，這種作法在LGBTQ+群體中已存在多年；最近，在異性戀者中也愈來愈普及，疫情期間更是急劇升溫。

尼克·法羅(Nick Farrow)想要的和許多人沒兩樣：一個孩子和共同養育孩子的伴侶。45歲時，在一段長跑的戀情告吹後，他決定不再等待，接受柏拉圖式的開放安排；自女兒米莉(Milly)出生以來，這段關係已持續九年。

英國育兒夥伴分居：節日才同框

尼克·法羅的柏拉圖式關係，自女兒米莉出生以來已持續九年。(美聯社)
尼克·法羅的柏拉圖式關係，自女兒米莉出生以來已持續九年。(美聯社)

法羅住在英國的濱海城市布萊頓(Brighton)，和他的育兒夥伴相距約15哩；女兒是透過人工授精得來的，平日在兩人之間輪流居住。與有孩子的離婚夫妻不同的是，兩人在米莉生日時會聚在一起，聖誕節或其他特殊場合有時也會同框。

向家人和朋友解釋他對育兒的安排就比較費事；法羅說，自己所做的事確實有點奇怪，也可能會有風險，但讓周圍每個人都知道多少會有幫助。

法羅是在Modamily網站上認識他的育兒伴侶，Modamily是少數以建立家庭為目的的配對網站，不像一般的約會網站很容易遇上愛情騙子。

2011年以來，世界各地約有10萬人在Modamily註冊。創始人兼執行長法托維奇(Ivan Fatovic)說，至少有1000名嬰兒是透過該網站建立的夥伴關係出生的。

多數柏拉圖式關係的育兒伴侶都是分開居住，有些人上Modamily網站是為了尋找可以親自見面的捐精者，不論雙方是否有可能在嬰兒出生後分享他們的生活。

有些共同育兒的夥伴關係是出於經濟和照顧的需要而形成的，有些則是兩個朋友都想要孩子，但彼此卻不來電；還有些是像法羅這樣的人，在愛情上吃癟，卻想要和另一個人養育孩子。

美國移民律師徵伴：對象太難找

43歲的史密斯正在Modamily網站上努力尋找與某個陌生人發展柏拉圖式關係。(...
43歲的史密斯正在Modamily網站上努力尋找與某個陌生人發展柏拉圖式關係。(美聯社)

43歲的史密斯(Tracy Smith)是奧克拉荷馬州的移民律師，她在2020年發現Modamily網站，情路不順但一直想成為母親的她，正努力尋找發展柏拉圖式關係以養育孩子，但還沒有發現有誰願意邁出這一步；她承認想生孩子當然最好源於戀愛關係，但是「約會找對象太難了」。

移民 奧克拉荷馬州 聖誕節

上一則

沒錢買法拉利 日男120期分期付款 10年後倒賺一筆

下一則

高中戀人最後一吻 隔63年靠9通電話找到人 終結連理

延伸閱讀

封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量

封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量
不結婚無性愛 柏拉圖式伴侶只想共同養小孩

不結婚無性愛 柏拉圖式伴侶只想共同養小孩
根除仇恨犯罪 專家探索和諧共存

根除仇恨犯罪 專家探索和諧共存
反仇恨犯罪 專家籲和諧共存

反仇恨犯罪 專家籲和諧共存

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話