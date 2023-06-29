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遛狗誤觸有毒植物 英女臉爆腫、手灼傷

綜合報導
英國一名女子薩賓遛完狗隔天起床，就發現自己臉部嚴重腫脹，手也起了大水泡。（取材自推特）
英國一名女子薩賓遛完狗隔天起床，就發現自己臉部嚴重腫脹，手也起了大水泡。（取材自推特）

英國一名28歲的女子薩賓（Tina Sabine）日前只是出門遛狗，回家以後臉卻腫得跟「天線寶寶」一樣，右手還起了一個超大的水泡，一度以為是遭人潑酸。沒想到後來女子進一步接受檢查，這才發現之所以會有這些症狀，全都是因為她誤觸了有毒植物大豕草。

據每日郵報（Daily Mail）報導，薩賓在2021年某天睡醒時發現自己身體無法動彈，右手還出現了大水泡。朋友協助將薩賓送醫治療，檢查時由於傷勢太過嚴重，醫護人員一度認為是有人對她潑酸造成的。

後來在檢查過程中，醫生認為是嚴重過敏反應，將她轉到另外一家醫院，沒想到這才知道女子的症狀是因為誤觸了有毒的大豕草。

大豕草是一種多年生開花草本植物，會分泌有毒汁液，人體沾染大豕草的汁液且照射陽光後，便可能會起水泡、灼傷，甚至可能失明。

薩賓回想，她有可能是在前一天出門遛狗時不小心接觸到這種有毒植物。她表示，雖然那天晚上睡得很好，但隔天一睡醒身體就痛到無法動彈，她的臉跟手指都嚴重腫脹，一度沒辦法正常走路。薩賓後來住院長達一個月，且在休養兩周後才能稍微起身行走，後來半年也都得靠電動車行動。

雖然現在已經恢復得差不多了，但薩賓的右手依然無法正常運作。她表示自己後來回到遛狗的地方，一想到有毒的植物還在那裡，且有很多孩子會在外面玩，就仍覺得心有餘悸。

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