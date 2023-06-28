超猛畢業合照 日男自導自演 1人扮全班25人

這一張「畢業照」畫面中的25人，實際上都由攝影師本人扮演。（取材自推特）

畢業季節到來，很多畢業生或許正忙著拍攝畢業照，留下與同窗好友的共同回憶。近來有位日本 攝影師，就分享了一張畢業照片，然而這張畢業照，實際上卻是一張創作，所有入鏡的人，其實全都由攝影師本人親自扮演。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師渡邊圭祐近來分享一張照片，照片名稱被命名為「畢業」，畫面上則有穿著西裝的班導，及學生制服共25人的照片。而這25人雖看似不同，但其實都是他本人的照片。

渡邊表示，他從2014年開始，就會在社群網站 上分享一些搞笑自拍照。當他發現有些網友看到照片笑出來，便認為「原來自己也能讓人開心」，於是持續分享各種照片。

後來，他決定開始製作這張架空的畢業照。為了改變造型，以便扮演看起來不同的學生，他曾經減重八公斤，以及多次上美容院，並準備一些衣服、道具，研究該怎麼自拍等等。最後成功拍出看似班級畢業照，實際卻是「一人分飾25人」的照片。

網友們也紛紛表示「沒比這更厲害的自拍了」、「又有趣又帥爆」、「真的愛死了」、「看幾次都會笑死」、「原來又到畢業季啦」、「不管看幾次，都覺得是超級傑作」。