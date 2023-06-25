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印度雌雄大盜劫走103萬美元 警方靠「免費果汁」逮人

綜合報導
印度一對鴛鴦大盜中了警方的計，因免費飲料被捕。（取材自推特）
印度一對鴛鴦大盜中了警方的計，因免費飲料被捕。（取材自推特）

印度警方利用一個免費飲料攤，成功用價值10盧比（下同，約0.1美元）的果汁，在數以萬計的朝聖者當中認出一對鴛鴦大盜，並將他們逮捕歸案。

印度旁遮普省（Punjab）工業大城盧迪安納（Ludhiana）一家運鈔公司日前被數名武裝分子闖入行搶，損失8490萬盧比（約103萬美元）。警方連日來循線逮捕12名涉案嫌犯中的7人，但女性主嫌考爾（Mandeep Kaur）與她的丈夫卻一直在逃，直到近日才在錫克教朝聖地恒昆撒希神廟（Hemkund Sahib）「中計」落網。

盧迪安納警方公開逮人的經過，稱這對夫婦本想逃到尼泊爾，但因風聲緊決定先去朝聖，感謝神讓他們行搶成功並祈求順利逃脫。

然而，朝聖地熙來攘往，加上許多朝聖者戴有頭巾或蒙面，如何在人群中認出他們？警方於是擬出「捕抓女王蜂計畫」，在朝聖上山的必經之路擺了免費飲料攤，終於等到這對夫婦光顧。

兩人拿了價值10盧比的果汁，脫下面罩飲用，因而被認出，但警方仍耐心等他們進聖殿、完成祈禱後才動手抓人。

警方從他們的機車及住所搜出共計2100萬盧比，加上之前從其他落網嫌犯處取回的款項，總計已收回6000萬盧比。

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