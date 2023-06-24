日本各色郵筒有含意 白色專收有害圖書 粉紅色保佑戀愛

去日本 旅行常會發現很多不同顏色的郵筒，其實，這些郵筒代表不同的意義，不同顏色的郵筒所投放的東西都有所不同。

香港 01報導，日本有很多不同主題的郵筒。紅色郵筒是最常見、也是在日本最有象徵性的公共設施，是供公眾日常郵寄所使用的；另有一些粉紅色的郵筒，又稱戀愛郵筒，據說可以保佑遇到好緣分；還有黃色的郵筒又稱幸福的郵筒，讓當地人及遊客將「幸福」寄給重要的人；而屹立於和歌山熊野本宮大社的八咫烏郵筒，八咫烏的三隻腳代表「天、地、人」，它有消災祈福的喻意。

除此之外，有一個特地給成年人使用的回收郵筒。據報導，它的外觀主要是白色，印有「有害圖書類回收箱」字樣和一句「請放入對青少年有害的書籍、DVD 等」而造型就各有不同，有圓柱體、長方體等。但所回收的書籍都是「有害圖書」，就例如色情書、自殺書、描寫殘忍的漫畫書等，甚至光碟都可以投放。在日本，以上書籍都是對人體有害，特別是青少年和孩童。

白色回收郵筒的起源是為了不讓兒童看到「有害圖書」，但又不想丟棄的想法而設置的。白色郵筒多數擺放在路牌旁、公園、電話亭側等。

白色郵筒已經有60年歷史，它們曾有過驚人戰績，在2015年它們共處理了約1萬7000件色情書籍和 DVD。但現今社會資訊科技發達，在手機 上已經可以滿足到各式各樣的視覺需求，紙本色情書亦開始末落。恐怕白色回收郵筒在不久的將來都要成為時代的遺物。