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先有雞還是先有蛋？研究：雞的祖先是胎生 非卵生

（編譯羅方妤）
最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。因此認為雞的祖先原本也是胎生動物，所以可能是先有「雞」。(本報資料照片)
最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。因此認為雞的祖先原本也是胎生動物，所以可能是先有「雞」。(本報資料照片)

先有雞還是先有蛋？這個未解之謎一直困擾人們，如今一項最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。因此認為雞的祖先原本也是胎生動物，所以可能是先有「雞」。

每日郵報報導，這項最新研究由中國南京大學和英國布里斯托大學研究員進行，發表在「自然生態與演化」（Nature Ecology & Evolution）期刊。科學家們發現現代鳥類和爬蟲類的祖先可能是胎生動物後，針對先有雞還是先有蛋的新理論，賦予這個問題更自由的討論空間。

以演化的角度來看，世界上出現第一隻雞的數百萬年前，雞的遠古祖先恐龍就已經在下蛋了。這個理論在之前被認為解決了先有雞還是先有蛋的問題。

然而，最新研究發現，雞最久遠的爬蟲類祖先可能並非像之前所認為的會下蛋，這些生物可以追溯至恐龍出現前的數百萬年。

長久以來，科學家們認為產下硬殼蛋，對3億多年前羊膜動物的進化發揮重要作用。羊膜動物是脊椎動物，包含爬行類與鳥類，其胚胎在羊膜內發育，而羊膜就是蛋裡面的一層保護膜。專家表示，產下硬殼蛋被認為是生物演化最偉大的創新之一，也顯示胚胎保留期延長，胚胎實際上的保留期和在母體內的保留期不同時，硬殼蛋對這些生物而言是終極保護。

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