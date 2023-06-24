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居家工作77年後 研究模擬人類長相：肥胖駝背 手變雞爪

（綜合報導）
國外研究團隊模擬人類長期在家上班，可能會導致體態的改變。（取自推特）
國外研究團隊模擬人類長期在家上班，可能會導致體態的改變。（取自推特）

過去因應新冠疫情流行，許多企業實行「遠端居家工作」（work from home）。而隨著疫情逐漸過去，人們似乎已習慣在家工作的便利，反而不太願意重返公司上班。近日有科學家模擬研究，假設人們持續居家工作到2100年，會是什麼樣子？結果顯示，長期在家工作的人類，除了體態肥胖，還會變成眼腫、駝背，手成雞爪型的樣貌。

綜合媒體報導，有科學家根據英國利茲大學（University of Leeds）的研究發現，英國約有三分之一的居家工作者，在家中上班時無專屬的工作空間。該團隊於是創造一個名叫安娜（Anna）的模型，模擬長期在家遠端工作的人，臉型、身形會有什麼變化。

結果研究發現，長期遠端居家工作的人們中，有人整天癱在床上工作，有人則使用不合姿勢習慣的桌椅和電腦。這樣的工作狀態對模型安娜造成傷害，她整個人駝背、肩膀抬起，變得臃腫肥胖、臀部變寬，而整天盯著螢幕也使她的眼睛變得紅腫。

更嚴重的是，安娜的手指因長時間使用滑鼠，導致蜷縮成永久性爪子的樣貌。

也因為長期待在家中，減少出門與他人互動，鮮少呼吸新鮮空氣，安娜的免疫系統也變得脆弱，還出現焦慮和憂鬱症。

根據上述研究，聯合醫學教育（Founder of United Medical Education）的創始人布萊恩克拉克（Brian Clark）說，「遠端工作者應該定期休息，伸展和移動他們的身體，以避免背部和頸部疼痛。」

醫療設備製造商「Proactive Healthcare」的經理薩拉吉布森（Sarah Gibson）則建議，人們可以遵循「20-20-20」規則（每隔20分鐘從螢幕上移開20秒，並專注注視於20英尺（約6公尺）以外的東西）。

研究發現，安娜的手長期蜷縮在滑鼠上，變成像爪子一樣。（翻攝自Furniture ...
研究發現，安娜的手長期蜷縮在滑鼠上，變成像爪子一樣。（翻攝自Furniture @ Work官網）

肥胖 疫情 醫學

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